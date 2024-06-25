Угорщина блокуватиме 6,5 мільярда євро з Європейського фонду миру для України — Сійярто — Finance.ua
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Угорщина блокуватиме 6,5 мільярда євро з Європейського фонду миру для України — Сійярто

Казна та Політика
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Угорщина блокуватиме 6,5 мільярда євро з Європейського фонду миру для України — Сійярто
Угорщина блокуватиме 6,5 мільярда євро з Європейського фонду миру для України — Сійярто
Угорщина блокуватиме 6,5 млрд євро з Європейського фонду миру для України, доки в цій країні не припиниться дискримінація угорських комерційних компаній.
Про це заявив міністр закордонних справ Петер Сійярто, повідомляє The Budapest Times.
Зазначається, що Сіярто також заявив, що Угорщина хоче оскаржити рішення ЄС про €1,4 млрд на зброю Україні.
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Дипломат запевняє, що Будапешт не давав згоди на такі дії, а Брюссель не може вчиняти жодних дій, якщо немає одноголосної підтримки.
Нагадаємо, Угорщина виступає проти того, щоб ЄС надавав колективну військову підтримку Україні, і блокує низку рішень, повʼязаних із озброєнням для України.
За матеріалами:
Укрінформ
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