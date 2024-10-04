Понад 200 іноземців уже зареєструвалися в програмі uResidency — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Понад 200 іноземців уже зареєструвалися в програмі uResidency

48
Понад 200 іноземців уже зареєструвалися в програмі uResidency
Понад 200 іноземців уже зареєструвалися в програмі uResidency
В Україні запустили перший міжнародний цифровий продукт uResidency і вже понад 200 іноземців зареєструвалися в програмі.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Відкрити ФОП за кілька секунд чи подати декларацію в смартфоні — реальність для України й космос для багатьох інших країн. Ділимося досвідом у цифровізації зі світом — запустили перший міжнародний цифровий продукт uResidency та вже отримуємо заявки від майбутніх резидентів. Загалом 200+ іноземців зареєструвалися в програмі», — написав Федоров.
Читайте також
За його словами, програма дає змогу іноземцям зареєструвати бізнес під ключ в Україні без фізичної присутності.
Умови для е-резидентів одні з найвигідніших у світі — отримання статусу безоплатне, податок усього 5%, уся звітність повністю автоматична.
На першому етапі програма доступна для Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії, далі розширимо перелік країн. За рік планується долучити 1 000 резидентів.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.