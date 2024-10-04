Понад 200 іноземців уже зареєструвалися в програмі uResidency — Finance.ua

Понад 200 іноземців уже зареєструвалися в програмі uResidency
В Україні запустили перший міжнародний цифровий продукт uResidency і вже понад 200 іноземців зареєструвалися в програмі.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Відкрити ФОП за кілька секунд чи подати декларацію в смартфоні — реальність для України й космос для багатьох інших країн. Ділимося досвідом у цифровізації зі світом — запустили перший міжнародний цифровий продукт uResidency та вже отримуємо заявки від майбутніх резидентів. Загалом 200+ іноземців зареєструвалися в програмі», — написав Федоров.
За його словами, програма дає змогу іноземцям зареєструвати бізнес під ключ в Україні без фізичної присутності.
Умови для е-резидентів одні з найвигідніших у світі — отримання статусу безоплатне, податок усього 5%, уся звітність повністю автоматична.
На першому етапі програма доступна для Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії, далі розширимо перелік країн. За рік планується долучити 1 000 резидентів.
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