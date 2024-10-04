Понад 200 іноземців уже зареєструвалися в програмі uResidency — Finance.ua

Понад 200 іноземців уже зареєструвалися в програмі uResidency Сьогодні 10:12

Понад 200 іноземців уже зареєструвалися в програмі uResidency

В Україні запустили перший міжнародний цифровий продукт uResidency і вже понад 200 іноземців зареєструвалися в програмі.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Відкрити ФОП за кілька секунд чи подати декларацію в смартфоні — реальність для України й космос для багатьох інших країн. Ділимося досвідом у цифровізації зі світом — запустили перший міжнародний цифровий продукт uResidency та вже отримуємо заявки від майбутніх резидентів. Загалом 200+ іноземців зареєструвалися в програмі», — написав Федоров.

Читайте також uResidency. В Україні офіційно запустили програму електронного резидентства

За його словами, програма дає змогу іноземцям зареєструвати бізнес під ключ в Україні без фізичної присутності.

Умови для е-резидентів одні з найвигідніших у світі — отримання статусу безоплатне, податок усього 5%, уся звітність повністю автоматична.

На першому етапі програма доступна для Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії, далі розширимо перелік країн. За рік планується долучити 1 000 резидентів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.