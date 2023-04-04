Як продати чи купити машину в Польщі на українських номерах — Finance.ua

Як продати чи купити машину в Польщі на українських номерах Вчора 16:01 — Особисті фінанси

Як продати чи купити машину в Польщі на українських номерах

Чи можуть українці продати в Польщі свій автомобіль на українських номерах, розповідає uamedia.eu

Чи можна продати в Польщі автомобіль із українською реєстрацією?

Як повідомляють правники порталу ukraina.interwencjaprawna.pl , продати в Польщі автомобіль, зареєстрований на території України, цілком реально. Але для того, щоби провести угоду куплі-продажу, потрібно зважати на декілька моментів.

Так, нормативні акти в Україні не зобов’язують до технічного огляду автомобілів до 3,5 тон. Це значить, що український автомобіль у Польщі має пройти технічний огляд згідно з польськими стандартами. Адже лише після цього польський покупець автомобіля зможе зареєструвати його після покупки.

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При цьому варто нагадати, що, якщо автомобіль перебуває на території Республіки Польща (як і будь-якої країни Європейського Союзу) терміном менше 6 місяців, від власника не вимагається реєструвати український автомобіль за кордоном. Але, перебуваючи в країні Євросоюзу більше, ніж півроку, ви зобов’язані зареєструвати свій автомобіль в країні довготривалого/постійного проживання.

У цілому продаж автомобіля з українською реєстрацією в Польщі не є надмірно складним процесом, але все ж таки існує певна процедура та формальності, яких ви маєте дотримуватися для того, аби угода відповідала вимогам місцевого законодавства.

Як купити авто в Польщі на українських номерах?

Якщо ви купуєте авто на українських номерах у Польщі, зверніть увагу на наявність таких даних про продавця:

Ім’я та прізвище. Адреса проживання та прописки. Номер PESEL або інший ідентифікаційний код. Номер та серія паспорту та інформація про те, ким і коли був виданий цей документ. Дата й місце підписання умови. Ціна автомобілю в письмовій та цифровій формі. Дані про марку, колір, модель, рік виробництва, реєстраційний номер, номер VIN та актуальний пробіг автомобіля.

Також повинні бути:

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу,

техпаспорт на транспортний засіб

ключі,

підтвердження дійсного полісу страхування цивільної відповідальності перед третіми особами.

Як продати машину на українських номерах у Польщі

Загальна покрокова процедура продажу авто з українською реєстрацією для громадянина України виглядає так:

Знайти покупця та узгодити з ним вартість автомобіля. Укласти та підписати з покупцем договір купівлі-продажу транспортного засобу. Отримати гроші та передати покупцеві транспортний засіб із усіма документами на нього та полісом страхування ОСЦПВ. Повідомити про продаж автомобіля свого страховика. Повідомити про продаж транспортного засобу Сервісний центр МВС України. Повідомити в Транспортний відділ (Wydział Komunikacji), де був зареєстрований автомобіль.

Юристи рекомендують складати договір куплі-продажу у двох мовних версіях — польській та українській. Це дозволить уникнути подальших проблем та непорозумінь із покупцем.

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Зважайте, що в документі обов’язково мають бути вказані точні реквізити обох сторін.

Також, зверніть увагу, громадяни України, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року та перебувають тут короткостроково (менше 6 місяців), для продажу автомобіля з українською реєстрацією на території Республіки Польща не зобов’язані відвідувати польський Транспортний відділ. Достатньо лише підписати з покупцем договір купівлі-продажу, повідомити про продаж свою страхову компанію (якщо ви їздили в Польщі на автомобілі на підставі короткострокового страхування ОСЦПВ чи Green Card), а також надати відповідну інформацію про зміну власника МВС України.

Якщо ж ви перебуваєте на території Республіки Польща довгостроково та зареєстрували свій автомобіль у Транспортному відділі, маєте повідомити про продаж транспортного засобу й туди.

Як повідомити про продаж автомобіля з українською реєстрацією страхову компанію та МВС?

Після підписання угоди щодо продажу автомобіля продавець має 14 днів, щоби повідомити про це страхову компанію. Збираючись до страховика, найкраще взяти з собою договір купівлі-продажу транспортного засобу, адже потрібно буде надати певну інформацію про покупця авто, а саме його:

ім’я та прізвище;

адресу;

PESEL.

Якщо покупцем виступає юридична особа, знадобиться юридична адреса та номер NIP / KRS. Щодо інформування МВС України, подати заявку про продаж транспортного засобу можна через офіційний сайт служби.

Як повідомити про продаж автомобіля з українськими номерами Wydział Komunikacji?

На повідомлення про зміну власника автомобіля Транспортному відділу уряд визначив строк 30 днів. Саме впродовж цього терміну продавець має звернутися до повітового староства або відділення району, у якому був зареєстрований транспортний засіб.

Окрім особистого візиту до Wydział Komunikacji, є можливість повідомити про продаж автомобіля, виславши заяву поштою, а саме надіславши документи рекомендованим листом з повідомленням про вручення до Управління з адміністративних та цивільних справ.

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Також можна звернутися до Транспортного відділу через міський портал електронних послуг (використовуючи довірений профіль) або за допомогою послуг на платформі ePUAP. Якщо ви плануєте подавати заяву особисто, не забудьте взяти з собою посвідчення особи. Також майте на увазі, що, якщо транспортний засіб перебуває у спільній власності, вимагається присутність всіх співвласників або наявність довіреностей від них.

Який би спосіб повідомлення Wydział Komunikacji про продаж автомобіля ви не обрали, до заповненої та підписаної заяви Повідомлення про продаж транспортного засобу / Zawiadomienie o zbyciu zarejestrowanego pojazdu (форму можна взяти в установі або скачати на нашому сайті), обов’язково потрібно додати декілька додаткових документів:

згоду на обробку особистих даних (Zgoda na przetwarzanie danych osobowych);

документ, на підставі якого відбулося відчуження транспортного засобу (наприклад, договір купівлі-продажу, рахунок-фактура);

документ, що посвідчує особу іноземця (громадянина України);

документ, що підтверджує легальне тимчасове проживання іноземця (громадянина України) в Польщі.

Звичайно, висилаються поштою не оригінали, а ксерокопії документів.

Що буде, якщо не повідомити Транспортному відділу, страховій компанії та МВС про продаж автомобіля?

До оповіщення про продаж автомобіля відповідних служб − Транспортного відділу, страхової компанії та МВС — варто поставитися з усією відповідальністю. Перш за все, станом на сьогодні за неподання до Транспортного відділу повідомлення про продаж автомобіля протягом 30 днів з моменту транзакції передбачено штраф у розмірі 200-1000 злотих.

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Але справа навіть не в фінансовому покаранні за невиконання закону. Адже варто розуміти, що, вчасно проінформувавши відповідні інстанції про зміну власника автомобіля, ви захищаєте саме свої власні інтереси, знімаючи з себе подальшу відповідальність за авто. Повідомивши усіх належним чином, ви не отримаєте повідомлення про штраф, якщо новий власник вашого транспортного засобу перевищить швидкість, та уникнете спілкування з поліцією, якщо ваше авто буде використано для якогось злочину.

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uamedia За матеріалами:

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