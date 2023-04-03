Туреччина продовжила термін перебування автомобілів з українською реєстрацією — Finance.ua

Туреччина продовжила термін перебування автомобілів з українською реєстрацією Вчора 16:27 — Особисті фінанси

Туреччина продовжила термін перебування автомобілів з українською реєстрацією

Туреччина продовжила термін перебування автомобілів з іноземною українською реєстрацією на своїй території до 30 червня 2023 року включно.

«Раді вам повідомити, що Туреччина продовжила термін перебування автомобілів з іноземною українською реєстрацією на своїй території до 30 червня 2023 року включно», — повідомляє посольство.

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Вказується також, якщо термін перебування авто закінчується у зв’язку з закінченням посвідки на проживання, слід звернутись до митного органу Туреччини за місцем проживання для заповнення форми та відмітки в системі митних органів.

Посольство закликає громадян пам’ятати інші правила Туреччини щодо ввезення та вивезення автомобілів з метою уникнення проблем з митними органами країни.

Подорожуючи за кордон на власній автівці, варто заздалегідь потурбуватись про наявність Зеленої картки, без якої перетин кордону неможливий. Зелена карта працює як автоцивілка, тільки за кордоном. Поліс покриває відповідальність при виникненні страхового випадку. А на Finance.ua можна оформити поліс онлайн за 3 хвилини і не переплачувати на кордоні:

Укрінформ За матеріалами:

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