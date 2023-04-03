Туреччина продовжила термін перебування автомобілів з українською реєстрацією — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Туреччина продовжила термін перебування автомобілів з українською реєстрацією

Особисті фінанси
1749
Туреччина продовжила термін перебування автомобілів з українською реєстрацією
Туреччина продовжила термін перебування автомобілів з українською реєстрацією
Туреччина продовжила термін перебування автомобілів з іноземною українською реєстрацією на своїй території до 30 червня 2023 року включно.
Про це повідомило посольство України в Туреччині.
«Раді вам повідомити, що Туреччина продовжила термін перебування автомобілів з іноземною українською реєстрацією на своїй території до 30 червня 2023 року включно», — повідомляє посольство.
Читайте також
Вказується також, якщо термін перебування авто закінчується у зв’язку з закінченням посвідки на проживання, слід звернутись до митного органу Туреччини за місцем проживання для заповнення форми та відмітки в системі митних органів.
Посольство закликає громадян пам’ятати інші правила Туреччини щодо ввезення та вивезення автомобілів з метою уникнення проблем з митними органами країни.
Подорожуючи за кордон на власній автівці, варто заздалегідь потурбуватись про наявність Зеленої картки, без якої перетин кордону неможливий. Зелена карта працює як автоцивілка, тільки за кордоном. Поліс покриває відповідальність при виникненні страхового випадку. А на Finance.ua можна оформити поліс онлайн за 3 хвилини і не переплачувати на кордоні:

Оформити Зелену картку 🚗

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.