Українці зможуть обміняти посвідчення водія у Туреччині — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці зможуть обміняти посвідчення водія у Туреччині

Особисті фінанси
57
Зовсім скоро українці зможуть обміняти посвідчення водія у Стамбулі (Туреччина) в центрі ДП «Документ».
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.
Повідомляється, що 27 січня в Регіональному сервісному центрі МВС в Житомирській області було підписане узгоджене рішення про співпрацю Головного сервісного центру МВС з ДП «Документ», який входить до сфери управління Державної міграційної служби. Невдовзі це дасть можливість обмінювати українське посвідчення водія на таке ж українське у Стамбулі.
Послуга обміну посвідчення надаватиметься:
  • у разі зміни анкетних даних водія;
  • коли закінчився термін дії (актуально переважно для посвідчень водія, виданих вперше, оскільки їх термін дії — 2 роки);
  • у разі пошкодження посвідчення водія.
РБК-Україна повідомляло, що українці вже можуть обмінювати посвідчення водія у Польщі. Зараз така можливість доступна у таких містах:
  • Варшава, 02-222, Aleji Jerozolimskie, 179 (ТРЦ Blue City, 2 поверх);
  • Гданськ, 80-309, Aleja Grunwaldzka 415;
  • Краків,31-154, Pawia, 5 (ТЦ Galeria Krakowska);
  • Вроцлав, 54-118, Aleja Śląska (Tarczyński Arena).
До речі, якщо вам потрібна Зелена карта і ще роздумуєте, де це зробити, то на Finance.ua ми можемо оформити її за кілька хвилин.

Придбати зелену картку швидко🚙

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.