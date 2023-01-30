Українці зможуть обміняти посвідчення водія у Туреччині — Finance.ua

Українці зможуть обміняти посвідчення водія у Туреччині Сьогодні 19:45 — Особисті фінанси

Зовсім скоро українці зможуть обміняти посвідчення водія у Стамбулі (Туреччина) в центрі ДП «Документ».

Повідомляється, що 27 січня в Регіональному сервісному центрі МВС в Житомирській області було підписане узгоджене рішення про співпрацю Головного сервісного центру МВС з ДП «Документ», який входить до сфери управління Державної міграційної служби. Невдовзі це дасть можливість обмінювати українське посвідчення водія на таке ж українське у Стамбулі.

Послуга обміну посвідчення надаватиметься:

у разі зміни анкетних даних водія;

коли закінчився термін дії (актуально переважно для посвідчень водія, виданих вперше, оскільки їх термін дії — 2 роки);

у разі пошкодження посвідчення водія.

РБК-Україна повідомляло, що українці вже можуть обмінювати посвідчення водія у Польщі. Зараз така можливість доступна у таких містах:

Варшава, 02-222, Aleji Jerozolimskie, 179 (ТРЦ Blue City, 2 поверх);

Гданськ, 80-309, Aleja Grunwaldzka 415;

Краків,31-154, Pawia, 5 (ТЦ Galeria Krakowska);

Вроцлав, 54-118, Aleja Śląska (Tarczyński Arena).

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