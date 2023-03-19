Топ-5 найнадійніших авто в Україні вартістю до 5 тисяч доларів — Finance.ua

Топ-5 найнадійніших авто в Україні вартістю до 5 тисяч доларів Сьогодні 19:54 — Технології&Авто

Цілком достойні автомобілі з пробігом в Україні можна купити за 4-6 тисяч доларів, хоча завжди є ризик придбати «автохлам». Однак, є моделі за ці гроші, які ніколи не підводять. « Апостроф » розповів про найнадійніші авто в Україні за ціною до 5 тисяч доларів.

Nissan Almera

Автомобіль відрізняється витривалим двигуном, досить міцною підвіскою, стильним зовнішнім виглядом та комфортним салоном. До 5 тисяч доларів можна придбати моделі третього покоління. У обслуговуванні машина також не створює особливих проблем.

Renault Logan

До зазначеного цінового діапазону потрапляє Renault Logan 2012-2014 років випуску. Хоча в цьому випадку оснащення автомобіля пропонує мінімальний набір опцій, технічна начинка порадує власника. Мотор — надійний, підвіска надміцна, а кузов довговічний, головне стежити, щоб на ньому не «оселилася» корозія.

Volkswagen Polo

Механіка Volkswagen Polo не викликає нарікань, але його слабке місце — кузов, схильний до корозії, він вимагає постійної уваги. В іншому автомобіль може похвалитися непоганим набором опцій і комфортним салоном. Додатковий бонус — привабливий зовнішній вигляд.

Skoda Octavia

У бюджет у 5 тисяч доларів вкладеться Skoda Octavia 2008-2009 років випуску. У них надійна ходова частина, гідне оснащення та зручний салон. Експерти радять обирати «дорогі» варіації, вони відрізняються розширеним вибором опцій комфорту та безпеки. Потішить і зовнішній вигляд машини.

Chevrolet Cruze

Цей автомобіль — надійна «робоча конячка», він доступний і простий в обслуговуванні. Chevrolet Cruze має стандартний набір опцій і при цьому може похвалитися надійною «начинкою» та міцною підвіскою. За ціною до 5 тисяч доларів можна купити версії 2008-2010 років випуску.

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