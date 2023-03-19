Топ-5 найнадійніших авто в Україні вартістю до 5 тисяч доларів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Топ-5 найнадійніших авто в Україні вартістю до 5 тисяч доларів

Технології&Авто
87
Цілком достойні автомобілі з пробігом в Україні можна купити за 4-6 тисяч доларів, хоча завжди є ризик придбати «автохлам». Однак, є моделі за ці гроші, які ніколи не підводять. «Апостроф» розповів про найнадійніші авто в Україні за ціною до 5 тисяч доларів.

Nissan Almera

Автомобіль відрізняється витривалим двигуном, досить міцною підвіскою, стильним зовнішнім виглядом та комфортним салоном. До 5 тисяч доларів можна придбати моделі третього покоління. У обслуговуванні машина також не створює особливих проблем.

Renault Logan

До зазначеного цінового діапазону потрапляє Renault Logan 2012-2014 років випуску. Хоча в цьому випадку оснащення автомобіля пропонує мінімальний набір опцій, технічна начинка порадує власника. Мотор — надійний, підвіска надміцна, а кузов довговічний, головне стежити, щоб на ньому не «оселилася» корозія.

Volkswagen Polo

Механіка Volkswagen Polo не викликає нарікань, але його слабке місце — кузов, схильний до корозії, він вимагає постійної уваги. В іншому автомобіль може похвалитися непоганим набором опцій і комфортним салоном. Додатковий бонус — привабливий зовнішній вигляд.

Skoda Octavia

У бюджет у 5 тисяч доларів вкладеться Skoda Octavia 2008-2009 років випуску. У них надійна ходова частина, гідне оснащення та зручний салон. Експерти радять обирати «дорогі» варіації, вони відрізняються розширеним вибором опцій комфорту та безпеки. Потішить і зовнішній вигляд машини.

Chevrolet Cruze

Цей автомобіль — надійна «робоча конячка», він доступний і простий в обслуговуванні. Chevrolet Cruze має стандартний набір опцій і при цьому може похвалитися надійною «начинкою» та міцною підвіскою. За ціною до 5 тисяч доларів можна купити версії 2008-2010 років випуску.
До речі, якщо ви потрапили в непередбачувану ситуацію на дорозі, Finance.ua може вам допомогти. Ми пропонуємо послуги Асистансу: евакуацію авто з місця ДТП/поломки, аварійне відкриття дверей, запуск двигуна та інше.

Купуйте онлайн карту Assistance та отримуйте цілодобову підтримку в дорозі

За матеріалами:
Апостроф
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.