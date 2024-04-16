Як повномасштабна війна позначилася на кількості інтернет-користувачів в Україні — Finance.ua

Як повномасштабна війна позначилася на кількості інтернет-користувачів в Україні Сьогодні 09:30

Як повномасштабна війна позначилася на кількості інтернет-користувачів в Україні

У всьому світі, за даними Statista, на початок року налічувалося 5,35 мільярдів інтернет-користувачів, що становило 66,2% світового населення. Соціальними мережами користувалися 5,04 мільярда осіб, або 63,3% населення світу.

Про це пише «Слово і діло».

Як повномасштабна війна позначилася на кількості інтернет-користувачів в Україні

За даними дослідження DataReportal, на початок 2021 року рівень проникнення інтернету в Україні становив 67,6%. У країні налічувалося 29,47 мільйонів інтернет-користувачів, а 25,7 мільйонів користувалися соціальними мережами.

Інфографіка: «Слово і діло»

Безпосередньо перед повномасштабною війною кількість інтернет-користувачів зросла до 31,1 мільйона, а кількість користувачів соцмереж — до 28 мільйонів. Рівень проникнення Інтернету зріс до 71,8%.

За рік, у січні 2023-го, в Україні налічувалося 28,57 мільйонів користувачів Інтернетом. Тоді як рівень проникнення Інтернету становив 79,2%.

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Крім того, в Україні було 26,7 мільйона користувачів соціальних мереж — приблизно 74% від загальної чисельності населення. У дослідженні наголошується, що на початок 2023 року соціальними мережами користувалися 22,6 мільйона користувачів віком від 18 років — тобто близько 76,8% від загальної чисельності дорослого населення. Загалом, 93,5% загальної бази інтернет-користувачів України (незалежно від віку) використовували хоча б одну платформу соціальних мереж.

53,1% користувачів соціальних мереж в Україні складали жінки, 46,9% - чоловіки.

На січень 2024 року в Україні було 29,64 мільйонів інтернет-користувачів. Рівень проникнення Інтернету залишився на колишній позначці - 79,2%.

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За даними DataReportal, на початок року в Україні було 24,3 мільйонів активних користувачів соціальних мереж (приблизно 64,9% від загальної чисельності населення).

Соцмережами користувалися 21,18 мільйона українців віком від 18 років і старше, тобто 69,3% всього дорослого населення. Загалом, 82% усіх користувачів Інтернету використовували хоча б одну платформу соціальних мереж.

52,9% користувачів соцмереж становили жінки, 47,1% - чоловіки.

За даними компанії Meta, на початок 2024 року Facebook мав 13,85 мільйонів користувачів в Україні (приблизно 37% від загальної чисельності населення). Facebook Messenger охопив 8,6 мільйонів користувачів у нашій країні.

Також 12,4 млн українців, за даними Meta, на початок року були користувачами Instagram.

Рекламні ресурси Google вказують, що станом на січень YouTube мав 24,3 мільйона користувачів в Україні (64,9% від загальної чисельності населення).

TikTok в Україні на початку року, за даними ByteDance, мав 16,47 мільйонів користувачів віком від 18 років і старше.

Соціальна мережа LinkedIn мала в Україні 5,1 мільйонів користувачів. Соцмережа X (Twitter) на початок поточного року мала 4,55 мільйонів користувачів в Україні.

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