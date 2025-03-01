Як повернути помилково сплачений ЄСВ — Finance.ua

Як повернути помилково сплачений ЄСВ Сьогодні 19:06 — Особисті фінанси

Як повернути помилково сплачений ЄСВ

Фізична особа-підприємець має можливість повернути суму надміру або помилково сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Про те, як це зробити, повідомили в Головному управлінні ДПС Івано-Франківській області.

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Як повернути надміру сплачений ЄСВ

«У разі помилкової сплати єдиного внеску повернення коштів здійснюється відповідно до Порядку зарахування у рахунок майбутніх платежів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування або повернення надміру та/або помилково сплачених коштів, затвердженого наказом Мінфіну від 23.07.2021 № 417», — йдеться у повідомленні.

Повернення здійснюється у випадках:

надмірної або помилкової сплати сум ЄСВ та/або застосованих фінансових санкцій на належний рахунок 3556;

помилкової сплати сум ЄСВ та/або застосованих фінансових санкцій на не належний рахунок 3556;

помилкової сплати сум ЄСВ та/або застосованих фінансових санкцій на бюджетний рахунок за надходженнями;

помилкової сплати податкових зобов’язань з податків, зборів, штрафних (фінансових) санкцій та пені, передбачених Податковим кодексом України та іншими законами, на рахунок 3556;

виявлення технічної та/або методологічної помилки за сумами, які були зараховані на рахунок 3556 з єдиного рахунку.

Повернення сум єдиного внеску здійснюється на підставі заяви платника про таке повернення.

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Заява про повернення коштів з рахунків 3556 подається до територіального органу ДПС за місцем обліку надміру та/або помилково сплачених коштів, за формою, визначеною в додатку 1 до Порядку № 417.

Які документи знадобляться

До Заяви платник обов’язково додає копію розрахункового документа (квитанції, платіжної інструкції тощо), що підтверджує сплату коштів на рахунок 3556.

Копія цього документа завіряється платником особисто. При поданні заяви в електронному вигляді копія платіжної інструкції також повинна бути електронною.

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На кожну платіжну інструкцію оформлюється окрема заява, до якої додається копія платіжної інструкції про сплату.

Заява подається за місцем обліку надміру та/або помилково сплачених сум ЄСВ особисто платником єдиного внеску чи уповноваженою на це особою, а саме:

на паперових носіях поштою;

в електронній формі з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу та електронних довірчих послуг в електронному кабінеті платника через «Листування з ДПС».

Нагадаємо, з 1 січня ФОПи на спрощеній системі оподаткування знову повинні сплачувати єдиний соціальний внесок. Платити підприємцям доведеться навіть попри відсутність доходу.

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