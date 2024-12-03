Що таке ЄСВ та як він впливає на пенсії в Україні — Finance.ua

Що таке ЄСВ та як він впливає на пенсії в Україні Сьогодні 08:02

Що таке ЄСВ та як він впливає на пенсії в Україні

Щомісяця українці мають сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ), адже від нього залежить страховий стаж особи, який, своєю чергою, впливає на розмір майбутньої пенсії.

мінімальна сума ЄСВ становить 1760 гривень, тобто 22% від мінімальної зарплати. Як повідомили у Пенсійному фонді України,, тобто 22% від мінімальної зарплати.

Водночас максимальний внесок складає 26 400 гривень, що дорівнює 22% від п’ятнадцяти розмірів мінімальної заробітної плати.

Хто сплачує ЄСВ

Платниками єдиного соціального внеску є:

роботодавці,

фізичні особи — підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування,

особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності,

члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах,

особи, які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

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«Важливо відзначити, що сплата ЄСВ — це одна з умов зарахування періодів роботи до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком та інших соціальних виплат. Місяць страхового стажу зараховується за умови сплати мінімального страхового внеску», — наголосили в ПФУ.

Бюджетною декларацією на 2025−2027 роки передбачено зміни за деякими пенсійними виплатами. Однак чи передбачені нововведення для мінімальних нарахувань?

Згідно з постановоюКабміну «Про схвалення Бюджетної декларації на 2025−2027 роки», у наступному році не відбудеться зростання суми пенсії. Уряд вирішив заморозити цей показник.

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