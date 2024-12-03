Що таке ЄСВ та як він впливає на пенсії в Україні — Finance.ua

Що таке ЄСВ та як він впливає на пенсії в Україні
Щомісяця українці мають сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ), адже від нього залежить страховий стаж особи, який, своєю чергою, впливає на розмір майбутньої пенсії.
Як повідомили у Пенсійному фонді України, мінімальна сума ЄСВ становить 1760 гривень, тобто 22% від мінімальної зарплати.
Водночас максимальний внесок складає 26 400 гривень, що дорівнює 22% від п’ятнадцяти розмірів мінімальної заробітної плати.
Хто сплачує ЄСВ
Платниками єдиного соціального внеску є:
- роботодавці,
- фізичні особи — підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування,
- особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності,
- члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах,
- особи, які беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.
«Важливо відзначити, що сплата ЄСВ — це одна з умов зарахування періодів роботи до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком та інших соціальних виплат. Місяць страхового стажу зараховується за умови сплати мінімального страхового внеску», — наголосили в ПФУ.
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