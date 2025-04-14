Як поляки ставляться до приїзду іноземців у Польщу — опитування
52 відсотки опитаних поляків підтримують приїзд до Польщі іноземців, які мають професії, що потрібні в країні.
Про це йдеться в опитуванні, проведеному CBOS, пише Іnpoland.net.
Опитування проводилося за змішаною процедурою на репрезентативній іменній вибірці 965 повнолітніх мешканців Польщі, зібраній з реєстру PESEL у період з 6 по 16 лютого 2025 року.
Зросла кількість поляків, які особисто знайомі з іноземцями — 55%. Зазвичай поляки мають знайомих серед українців, білорусів, грузинів, молдаван. Знайомих серед іноземців найчастіше мають люди віком до 44 років, переважно жителі міст.
Відповіді опитаних свідчать, що в першу чергу Польща повинна приймати тих осіб, кого потребує країна, а лише потім тих, хто потребує допомоги.
- 52% респондентів вважають, що потрібно дозволити перебування в Польщі лише тим іноземцям, які мають професії, потрібні на польському ринку праці.
- 43% опитаних підтримують приїзд до Польщі членів родин тих іноземців, які вже проживають у Польщі.
- 42% вважають, що молодим людям, які хочуть працювати та створювати сім’ї в Польщі, потрібно дозволити оселитися в країні.
- 40% висловилися «за» прийом іноземців, близьких до поляків за культурою чи релігією.
- 36% людей відкриті до напливу біженців до Польщі — людей, які тікають від різного роду загроз.
- 10% учасників опитування думають, що оселитися в Польщі можуть усі, хто хоче.
- 6% взагалі проти поселення іноземців у Польщі.
69% респондентів вважають, що іноземці надмірно обтяжують систему соціальних виплат.
66% поділяють думку, що присутність іноземців сприяє зростанню злочинності в Польщі.
55% респондентів вважають, що іноземці знижують ціни на ринку праці.
Натомість 65% респондентів обізнані, що іноземці сплачують податки в державний бюджет, а 51% вважає, що Польщі потрібні іноземці, оскільки польське суспільство старіє.
Довідка Finance.ua:
- Наприкінці 2024 року середній місячний заробіток брутто по країні склав 8821,25 злотих. Проте у великих містах показники суттєво вищі.
- Найвищу середню зарплату зафіксовано в Кракові — 10 678,92 злотих. Це на 3,4% більше, ніж у листопаді, та на 9,6% більше, ніж у грудні 2023 року. Найбільше зростання спостерігалося у сферах культури, розваг і відпочинку (+44,2%) та нерухомості (+17,3%). Водночас у транспортній і складській галузях зарплати знизилися на 3%.
- На другому місці — Гданськ, де середній заробіток склав 10 640,11 злотих. Тут найсуттєвіше зросли доходи у сфері нерухомості (+19,5%), тоді як у готельно-ресторанному секторі спостерігалося незначне зниження — на 0,1%.
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