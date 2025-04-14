Як поляки ставляться до приїзду іноземців у Польщу — опитування Сьогодні 09:44 — Світ

Як поляки ставляться до приїзду іноземців у Польщу — опитування

52 відсотки опитаних поляків підтримують приїзд до Польщі іноземців, які мають професії, що потрібні в країні.

Про це йдеться в опитуванні, проведеному CBOS, пише Іnpoland.net

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Опитування проводилося за змішаною процедурою на репрезентативній іменній вибірці 965 повнолітніх мешканців Польщі, зібраній з реєстру PESEL у період з 6 по 16 лютого 2025 року.

Зросла кількість поляків, які особисто знайомі з іноземцями — 55%. Зазвичай поляки мають знайомих серед українців, білорусів, грузинів, молдаван. Знайомих серед іноземців найчастіше мають люди віком до 44 років, переважно жителі міст.

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Відповіді опитаних свідчать, що в першу чергу Польща повинна приймати тих осіб, кого потребує країна, а лише потім тих, хто потребує допомоги.

52% респондентів вважають , що потрібно дозволити перебування в Польщі лише тим іноземцям, які мають професії, потрібні на польському ринку праці.

, що потрібно дозволити перебування в Польщі лише тим іноземцям, які мають професії, потрібні на польському ринку праці. 43% опитаних підтримують приїзд до Польщі членів родин тих іноземців, які вже проживають у Польщі.

підтримують приїзд до Польщі членів родин тих іноземців, які вже проживають у Польщі. 42% вважають, що молодим людям, які хочуть працювати та створювати сім’ї в Польщі, потрібно дозволити оселитися в країні.

що молодим людям, які хочуть працювати та створювати сім’ї в Польщі, потрібно дозволити оселитися в країні. 40% висловилися «за» прийом іноземців, близьких до поляків за культурою чи релігією.

«за» прийом іноземців, близьких до поляків за культурою чи релігією. 36% людей відкриті до напливу біженців до Польщі — людей, які тікають від різного роду загроз.

відкриті до напливу біженців до Польщі — людей, які тікають від різного роду загроз. 10% учасників опитування думають, що оселитися в Польщі можуть усі, хто хоче.

опитування думають, що оселитися в Польщі можуть усі, хто хоче. 6% взагалі проти поселення іноземців у Польщі.

69% респондентів вважають, що іноземці надмірно обтяжують систему соціальних виплат.

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66% поділяють думку, що присутність іноземців сприяє зростанню злочинності в Польщі.

55% респондентів вважають, що іноземці знижують ціни на ринку праці.

Натомість 65% респондентів обізнані, що іноземці сплачують податки в державний бюджет, а 51% вважає, що Польщі потрібні іноземці, оскільки польське суспільство старіє.

Довідка Finance.ua:

Наприкінці 2024 року середній місячний заробіток брутто по країні склав 8821,25 злотих. Проте у великих містах показники суттєво вищі.

Найвищу середню зарплату зафіксовано в Кракові — 10 678,92 злотих. Це на 3,4% більше, ніж у листопаді, та на 9,6% більше, ніж у грудні 2023 року. Найбільше зростання спостерігалося у сферах культури, розваг і відпочинку (+44,2%) та нерухомості (+17,3%). Водночас у транспортній і складській галузях зарплати знизилися на 3%.

На другому місці — Гданськ, де середній заробіток склав 10 640,11 злотих. Тут найсуттєвіше зросли доходи у сфері нерухомості (+19,5%), тоді як у готельно-ресторанному секторі спостерігалося незначне зниження — на 0,1%.

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