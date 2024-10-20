Як події на фронті впливають на доларовий курс в Україні — Finance.ua

Як події на фронті впливають на доларовий курс в Україні Сьогодні 08:16 — Валюта

Як події на фронті впливають на доларовий курс в Україні

Курсові коливання мають значний психологічний аспект, і фронтова ситуація також впливає на курс. Якщо на початку війни курс готівки реагував на обстріли досить активно, то зараз вже тривалий час цього ефекту не спостерігається.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Читайте також НБУ планує зробити орієнтиром на валютному ринку значення курсу гривні до євро

«Ми не бачимо наразі негативного впливу обстрілів на курс. Однак, якщо говорити про ситуацію на фронті, то, безумовно, вона впливає на психологічний стан кожного, а, відповідно, й на фінансові ринки, і на економіку, і на очікування», — сказав він.

За його словами, ці тривожність і напруженість насправді накопичуються і шукають свого виходу.

Гроші мають працювати. Обирайте та оформлюйте депозит на вигідних умовах за допомогою каталогу Finance.ua.

«Подібні впливи ми бачили в липні цього року, коли курсова волатильність почала зростати. НБУ забезпечує стійкість ринку інструментом інтервенцій, тому ми це відчули на їхньому обсязі, на зростанні попиту та намагалися зрозуміти, що ж насправді відбувається, що впливає і підживлює оцю нервовість ринку», — розповів Пишний.

Читайте також Голова НБУ розповів, чи плануються зміни в режимі керованої гнучкості курсу

Голова НБУ повідомив, що потім ринок стабілізувався, в тому числі завдяки діям Національного банку.

«Зараз ситуація на ринку стійка, присутність Національного банку ефективна, керована гнучкість як інструмент працює», — додав він.

Довідка Finance.ua:

за прогнозом банкіра Сергія Фурси, курс долара та євро до кінця осені залишаться без змін;

в Україні вже рік курс гривні діє в режимі керованої гнучкості, це виправдало себе, заявив голова Національного банку Андрій Пишний. За його словами, відмовитися від фіксованого курсу, що був введений на початку повномасштабного вторгнення, можна було навіть раніше, ніж у жовтні 2023 року.



До речі, стежити за актуальним курсом валют можна на Finance.ua. Заходьте, щоб завжди бути в курсі!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.