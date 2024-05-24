Як подати запит у ПФУ на підготовку паперових документів онлайн — Finance.ua

Як подати запит у ПФУ на підготовку паперових документів онлайн
Як повідомляє Пенсійний фонд України, через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України можна подати заявку — запит на підготовку паперових документів.
Про це сказано в повідомленні ПФ.
Які поперові документи можна отримати:
- виписки із системи персоніфікованого обліку (для застрахованих осіб);
- виписки із пенсійної справи (для пенсіонерів);
- виписки про стан розрахунків із ПФУ (для страхувальників).
Як це зробити?
- Зайдіть на веб-портал електронних послуг ПФУ.
- Увійдіть в особистий кабінет, авторизувавшись будь-яким зручним способом: з використанням кваліфікованого електронного підпису; через BankID (за номером банківської картки) або за допомогою «Дія.Підпис».
- На панелі зліва в розділі «Комунікації з ПФУ» оберіть категорію «Запит на підготовку паперових документів».
- У вікні, що відкриється, заповніть усі обов’язкові поля, для потреб додайте скан-копії потрібних документів та натисніть кнопку «Відправити до ПФУ».
- Переглянути інформацію про звернення та його статус можна в розділі «Мої звернення».
- Після опрацювання звернення в зазначений у запиті спосіб (поштою чи електронною поштою) надійде повідомлення про виготовлення паперового документа та про те, коли і де його можна отримати.
Нагадаємо, за даними ПФУ, найвищі пенсії серед регіонів України виплачуються у Києві — 7 848 гривень. Друге місце посідає Рівненська область — 7 205 гривень. У першу п’ятірку за розміром пенсії увійшли Донецька (7 017 гривень), Луганська (6 525 гривень) та Дніпропетровська області (6 333 гривні).
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Відповідно до українського законодавства, з 1 квітня здійснюється автоматичний перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам за стаж, набутий в останні два роки.
За даними Пенсійного фонду, в Україні нараховується 10 516 537 пенсіонерів на початок 2024 року.
Більш ніж половина пенсіонерів — 51% - отримують виплати менші за 4 тис. грн. Лише третина пенсіонерів отримують виплати більші або на рівні середньої пенсії. Середня ж пенсія в Україні на початок 2024 року становить 5 385,25 грн. Загалом в уряді хочуть, щоб солідарна пенсія для українців становила 30% від середнього заробітку.
Довідка Finance.ua:
- Згідно з пенсійним індексом Allianz (API) (2023), що надає комплексну оцінку стійкості та адекватності пенсійних систем за 40 параметрами, найкращі у світі пенсійні системи збудовано в Данії, Нідерландах, Швеції, Бельгії, Люксембурзі, Великій Британії, Німеччині та ін.
- Більшість країн Європи мають багаторівневу систему пенсійного забезпечення, яка складається з таких основних типів пенсійного забезпечення:
- Державна пенсія — регулярна виплата від уряду, на яку більшість людей можуть претендувати, досягнувши пенсійного віку. Разом з цим розмір пенсії залежить від стажу національного страхування, а саме внесків, які особа сплачує, працюючи. Якщо особі бракує стажу, щоб отримати повну державну пенсію, вона може компенсувати прогалину, сплативши добровільний внесок.
- Професійна пенсія (пенсія за місцем роботи) — заощадження на пенсію, що організовує роботодавець; ці схеми фінансуються за рахунок внесків з зарплати працівників. Схеми нарахування можуть бути різними, але зазвичай ґрунтуються на розмірі зарплати, трудовому стажі та роках сплати внесків.
Мінімальна зарплата та пенсія у 2024 році
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