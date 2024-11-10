Як платити за електроенергію менше, перейшовши на «нічний» тариф — Finance.ua

Як платити за електроенергію менше, перейшовши на «нічний» тариф Сьогодні 10:12 — Особисті фінанси

Як платити за електроенергію менше, перейшовши на «нічний» тариф

Українці можуть зекономити на рахунках за електроенергію, перейшовши на «нічний» тариф. Така можливість дає змогу платити за спожите світло вдвічі дешевше, але вона доступна не всім.

Про це повідомили в енергокомпанії Yasno.

«З приходом холодів суми в платіжках за світло збільшуються. Особливо відчутним здорожчання є для тих, хто користується електрообігрівачами або вмикає кондиціонер», — зазначили в компанії.

Як зменшити витрати на електроенергію

Зменшити витрати можна, якщо перейти на «нічний» тариф. З ним електроенергія, спожита з 23:00 до 7:00, коштує вдвічі дешевше — 2,16 грн/кВт∙год. «Нічний» тариф діє у період з 23:00 до 7:00.

Щоб користуватися «нічним» тарифом потрібно мати двозонний лічильник. Він відрізняється від звичайного тим, що фіксує споживання окремо вдень та вночі.

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«Якщо перевести роботу енергоємних приладів на проміжок між 23:00 та 7:00, то цілком реально зменшити суму у рахунку за світло. Наприклад, у цей час можна вмикати бойлер, обігрівач, пральну машину, зарядні пристрої та іншу техніку», — пояснюють енергетики.

Нагадаємо, тариф на електроенергію з 1 жовтня знизився з 4,32 до 2,64 грн за 1 кВт*год, але лише для однієї категорії споживачів.

Йдеться про тих українців, які користуються електричним опаленням (мають проєкт, електричний котел). Такий тариф для українців діє тільки в опалювальний період: з 1 жовтня до 30 квітня.

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