Як передати власне майно іншій особі: заповіт, дарування чи договір утримання — Finance.ua

Як передати власне майно іншій особі: заповіт, дарування чи договір утримання Сьогодні 14:18 — Особисті фінанси

Як передати власне майно іншій особі: заповіт, дарування чи договір утримання, Фото: freepik

Для українців доступно декілька способів передачі власного майна: оформлення договору дарування, залишення заповіту чи укладення договору довічного утримання. Перш ніж обрати один із варіантів, варто проаналізувати особисті обставини та потреби сторін.

На сайті Зарічного районного суду пояснили про особливості передачі власного майна.

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Часто українці звертаються до суду через питання спадщини. Це відбувається через складність законодавчих процедур, а також недостатню правову обізнаність населення.

Вибір найкращого способу передачі майна після смерті може бути непростим, і багатьом українцям важливо вирішити, що краще — заповіт, договір дарування чи довічного утримання.

Дарча

Договір дарування є хорошим варіантом, адже після його оформлення не передбачаються додаткові витрати.

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Проте варто бути обережним, адже існують ситуації, коли після підписання договору особа, яка передала майно, може втратити доступ до свого житла або майна, що було подароване.

Заповіт

Заповіт дозволяє визначити, хто і в яких частинах отримає майно після смерті, але він може бути змінений або скасований заповідачем у будь-який момент.

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Цей метод передбачає витрати на нотаріальне оформлення для заповідача, а також спадкоємцям доведеться сплатити кошти за оформлення права власності.

Договір довічного утримання

Договір довічного утримання передбачає, що майно переходить до іншої особи лише після смерті того, хто отримує догляд.

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Проте цей варіант має свої ризики та особливості: людина, яка отримує догляд, може в односторонньому порядку розірвати договір, що може спричинити фінансові втрати для доглядача.

Варто бути обачним, адже навіть судові процеси не завжди дозволяють повернути витрачені кошти.

Який спосіб передачі майна обрати

Щоб уникнути можливих труднощів і судових процесів, фахівці радять звернутися до юриста перед підписанням будь-якого документа.

Потрібно розуміти, що оскаржити такі правочини може бути дуже складно, оскільки нотаріуси ретельно перевіряють дієздатність сторін перед їх підписанням.

Кожен спосіб передачі майна має свої особливості та варіанти застосування, які залежать від особистих обставин сторін.

Дарування часто обирають для близьких людей, заповіт дозволяє чітко розподілити майно, а договір довічного утримання підходить для тих, хто потребує регулярної підтримки.

Нагадаємо, згідно з українським законодавством, строк для прийняття спадщини складає 6 місяців від дня відкриття спадщини, тобто від дати смерті спадкодавця.

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