Як отримати готівку у відділенні Нової Пошти — інструкція Сьогодні 08:34 — Особисті фінанси

Як отримати готівку у відділенні Нової Пошти — інструкція

Українці можуть зняти готівку із банківської картки у будь-якому працюючому відділенні Нової пошти за наявності необхідної суми у касі.

Як це зробити:

повідомити оператору про бажання зняти готівку;

показати паспорт — оригінал або у застосунку «Дія»;

сплатити послугу карткою та отримати готівку. Кошти можна зняти виключно у гривні та лише з карток українських банків. Обмеження на видавання готівки можуть бути лише з боку банку, який видав картку".

В NovaPay пропонують знімати готівку чи здійснювати поповнення картки будь-де в Україні у відділеннях Нової пошти. З переваг послуги зазначається:

безумовна економія часу;

відсутність обмежень;

зручність розташувань;

доступність.

Тобто, лімітів немає, головне, щоб не виникало підозр. А відбувається все дуже просто.

Всім, кому треба скористатися такою послугою, варто:

Завітати до найближчого відділення Нової пошти, в якому передбачений пункт надання фінпослуг NovaPay. Повідомити оператора про своє бажання зняти гроші з картки. Підтвердити особу за допомоги оригіналу паспорту чи його електронної версії в Дії. Сплатити за послугу та отримати бажану готівку.

«Якщо говорити про зміни, пов’язані із необхідністю дотримуватись Закону № 361-IX про фінансовий моніторинг і наказу Мінфіну № 601 від 22.11.2024, то тут всі поштові оператори та фінансові установи працюють в єдиному законодавчому полі. Бо цей закон зобов’язує банки, фінансові установи та поштових операторів перевіряти своїх клієнтів і звертати увагу на підозрілі операції. Якщо буде підозра на ведення незареєстрованої підприємницької діяльності, дані будуть передаватися у відповідні органи контроля», — прокоментували в НП.

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Усім, хто планує або вже розпочинає підприємницьку діяльність, Нова Пошта радить відкривати ФОП чи іншу юридичну форму роботи. А потім укладати зручні договори як на послуги доставки, так і на послуги грошових переказів. Тобто, фінансові послуги можна отримувати не лише в банках.

Нагадаємо, у соцмережах та ЗМІ останнім часом з’являлася інформація про нібито обмеження на відправлення посилок із післяплатою через «Нову пошту». У компанії заявили , що не вводять жодних обмежень на кількість відправлень або отриманих посилок. Водночас, через посилення контролю з боку держави над підприємницькою діяльністю, компанія змушена запроваджувати нові правила. Це пов’язано з вимогами фінансового законодавства.

У «Новій пошті» пояснювали, що всі банки та фінансові сервіси, зокрема NovaPay, повинні перевіряти фінансові операції своїх клієнтів. Якщо фізична особа регулярно отримує великі суми післяплат, фінансова компанія може тимчасово призупинити надання послуг до з’ясування джерела коштів.

Детальніше про правила видачі готівки в поштових операторів розповідаємо в статті за посиланням:

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