Як онлайн відновити постачання світла, яке відключили за борги — Finance.ua
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Як онлайн відновити постачання світла, яке відключили за борги

Особисті фінанси
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Як онлайн відновити постачання світла, яке відключили за борги
Як онлайн відновити постачання світла, яке відключили за борги
Щоб відновити постачання світла, яке відключили за борги, не обов’язково звертатися в офіс компанії-постачальника. Це можна зробити дистанційно.
Про це повідомляє Yasno.
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Перш за все необхідно повністю сплатити борг.
Для цього можна скористатися одним із наступних способів:
  • внести кошти можна через особистий кабінет на сайті компанії;
  • у застосунку;
  • в чатботі у Telegram або Viber.
Також можна скористатися іншими платіжними сервісами, які доступні споживачеві.
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У повідомленні наголошують на необхідності збереження квитанції.
Надішліть її разом із заявою на відновлення електропостачання одним із способів:
  • у чатботі одного з вищеперерахованих месенджерів;
  • на пошту dp@yasno.com.ua (якщо ви мешкаєте у Дніпропетровському регіоні) або на kyiv@yasno.com.ua (для киян);
  • в особисті повідомлення на сторінці компанії у Facebook.
Перед цим роздрукуйте заяву, заповніть її та зробіть скан або фото.
Завантажити заяву можна за посиланням bit. ly/guide_recovery
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У повідомленні потрібно вказати контактний номер телефону та електронну адресу.
«Після цього вам надійде окремий рахунок за послуги оператора системи розподілу з відключення та підключення. Оплатіть його та відправте квитанцію за тією ж електронною адресою, з якої ви отримали лист», — зазначили у компанії.
Світло повернуть протягом трьох-пʼяти днів.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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