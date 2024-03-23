Як онлайн відновити постачання світла, яке відключили за борги — Finance.ua

Як онлайн відновити постачання світла, яке відключили за борги Сьогодні 16:02 — Особисті фінанси

Як онлайн відновити постачання світла, яке відключили за борги

Щоб відновити постачання світла, яке відключили за борги, не обов’язково звертатися в офіс компанії-постачальника. Це можна зробити дистанційно.

Про це повідомляє Yasno.

Перш за все необхідно повністю сплатити борг.

Для цього можна скористатися одним із наступних способів:

внести кошти можна через особистий кабінет на сайті компанії;

у застосунку;

в чатботі у Telegram або Viber.

Також можна скористатися іншими платіжними сервісами, які доступні споживачеві.

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У повідомленні наголошують на необхідності збереження квитанції.

Надішліть її разом із заявою на відновлення електропостачання одним із способів:

у чатботі одного з вищеперерахованих месенджерів;

на пошту dp@yasno.com.ua (якщо ви мешкаєте у Дніпропетровському регіоні) або на kyiv@yasno.com.ua (для киян);

в особисті повідомлення на сторінці компанії у Facebook.

Перед цим роздрукуйте заяву, заповніть її та зробіть скан або фото.

Завантажити заяву можна за посиланням bit. ly/guide_recovery

У повідомленні потрібно вказати контактний номер телефону та електронну адресу.

«Після цього вам надійде окремий рахунок за послуги оператора системи розподілу з відключення та підключення. Оплатіть його та відправте квитанцію за тією ж електронною адресою, з якої ви отримали лист», — зазначили у компанії.

Світло повернуть протягом трьох-пʼяти днів.

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