Що робити, якщо газ відрізаний, але борги нарахувують — Finance.ua

Що робити, якщо газ відрізаний, але борги нарахувують Сьогодні 20:02 — Енергетика

Що робити, якщо газ відрізаний, але борги нарахувують

Споживачам, у яких відрізаний газ, але нараховують борги, треба звернутися за офіційними роз’ясненнями до свого оператора ГРМ і газопостачальної компанії, вимагаючи перерахувати й скасувати необґрунтовані нарахування.

Що трапилось

Людина офіційно відмовилася від газопостачання з фізичною «відрізкою» труби, але за кілька років отримала платіжки за газ із боргом у майже 14 тисяч гривень. Газову трубу працівники офіційно відрізали ще 2020 року. Згодом демонтували й газові прилади та лічильник.

Що кажуть експерти ГазПравди

На яких підставах особі нарахували борги за споживання газу при відрізаній кілька років тому трубі, треба уточнити в його оператора ГРМ та в Газопостачальній компанії (Нафтогаз), яка і виставила цей рахунок.

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Тому що газопостачальна компанія щомісячно формує нарахування за газ усім своїм абонентам саме на підставі отриманих даних від оператора ГРМ про їх фактичне споживання газу в натуральній величині, тобто у кубометрах. За умови механічного від'єднання абонента від газорозподільної системи в 2020 році газопостачальна компанія мала б щомісячно отримувати від оператора дані про нульове споживання.

Перша причина — технічна помилка. Що робити споживачу

Варто звернутись спершу до Нафтогазу (через чат-бот, телефон — більш оперативні методи, або офіційним листом — більш довготривалий метод, однак більш дієвий).

Якщо газопостачальна компанія виключить факт саме їхньої помилки, тобто підтвердить, що саме від оператора були отримані певні фактичні обсяги споживання даного абонента, на підставі яких і був виставлений рахунок за газ, то наступний крок — це звернення до ГРМ.

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При зверненні треба обов’язково вказувати свої особові дані, ЕІС код (вказаний на платіжці) та додавати копію Акту на відключення газу. «Можливо, облгаз теж помилково передав некоректні дані, та на підставі звернення абонента відкоригує подані раніше цифри до газопостачальної компанії й та скасує борг», — додають експерти.

Друга причина — документально газопостачання фактично не припинено. Що робити споживачу

Можливо, облгаз «загубив» акт на відключення газу домогосподарству, тому в базах даних немає відмітки про припинення газопостачання за адресою споживача.

Такий Акт складається у двох екземплярах, один з яких повинен обов’язково залишитись у оператора ГРМ. В такому випадку, не отримуючи щомісячно дані про покази лічильника газу, облгаз самостійно розраховував «фактичний об'єм спожитого газу» на рівні планового об'єму споживання на відповідний місяць, що обчислюється відповідно до Кодексу ГРМ.

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Далі ці куби передавались до Нафтогазу, який і нараховував плату за спожитий газ на підставі отриманої інформації. Тому міг назбиратись чималий борг. Однак, тоді споживач щомісячно продовжував би отримувати платіжки за доставку (розподіл газу).

У такому випадку доведеться надати облгазу усі підтверджуючі матеріали про факт відрізки від газопостачання: копію Акту, фото-відео матеріали за їх наявності. Якщо облгаз не визнає свою помилку, то варто звертатися зі скаргою до регулятора — НКРЕКП.

Довідка Finance.ua:

побутові споживачі тепер власним коштом обслуговуватимуть внутрішньобудинкові газові мережі в багатоквартирних будинках. Це і є так звана третя платіжка за газ. Зараз же ми окремо сплачуємо за саме паливо та його доставлення.

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