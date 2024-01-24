Нова вартість доставки газу: від чого залежатиме — Finance.ua

Нова вартість доставки газу: від чого залежатиме Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Нова вартість доставки газу: від чого залежатиме

З 1 січня 2024 року українцям змінили вартість доставки газу. Вона відрізнятиметься від минулорічної, пише one.ua

Вартість доставки газу порахують відповідно до регіону, в якому проживає споживач, та до його індивідуального обсягу споживання.

При цьому упродовж року вартість доставки газу на відміну від вартості самого газу, залишатиметься незмінною.

Як рахується вартість доставки газу

Для кожного споживача вона індивідуальна і рік від року відрізняється, навіть якщо при цьому тариф на доставку газу залишався незмінним. Річ у тім, що плата за доставку газу залежить від річного обсягу споживання кожного споживача. Та оскільки ніхто не знає наперед, скільки газу він спалить за рік, то вартість доставки газу рахують на основі даних попереднього року.

Тобто, ту щомісячну суму, яку нам доведеться платити цьогоріч, будуть розраховувати на основі нашого споживання за минулий газовий рік. Її рахують таким чином: обсяг споживання кожного домогосподарства (у кубометрах) множать на тариф на доставку одного кубометра, і згодом цей добуток ділять на 12.

Візьмемо за приклад домогосподарство у Хмельницькому. Тамтешній тариф на доставку 1 кубометра газу дорівнює 1,85 грн. Якщо, наприклад, ваше домогосподарство витратило за рік 1500 кубів, то щомісячна плата за доставку газу дорівнюватиме: (1,85×1500)/12 = 231,25 грн.

Розрахунок вартості доставки газу має регіональну та календарну специфіку

Тут також слід зауважити, що тарифи на доставку 1 кубометра газу в Україні дуже різні: від 0,38 до 2,39 грн. Вони залежать від регіону. Чим більше в регіоні споживачів, і чим компактніше в ньому розташовані газові мережі, тим менше фінансів йде на обслуговування цих мереж, і тим менша плата припадає на кожного користувача. І навпаки: якщо в регіоні мережа розгалужена, а користувачів мало, то платити доведеться за вищим тарифом.

Читайте також Іспанія збільшила імпорт російського газу у 2023 році

Ще одна специфічна відмінність такого розрахунку — неспівпадіння газового року з календарним. В Україні газовий рік рахують із 1 жовтня попереднього року по 30 вересня наступного. Тобто, для розрахунку щомісячної вартості доставки газу у 2024 році беруть обсяг газу, який був спожитий з 1 жовтня 2022 року по 30 вересня 2023.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.