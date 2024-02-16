Коли українці почнуть отримувати третю платіжку за газ — Finance.ua

Коли українці почнуть отримувати третю платіжку за газ Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Коли українці почнуть отримувати третю платіжку за газ

Декотрі споживачі почнуть отримувати так звану третю платіжку за газ вже в лютому.

У листопаді минулого року ми вже писали про те, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) зобов’яже побутових споживачів обслуговувати внутрішньобудинкові газові мережі в багатоквартирних будинках власним коштом. Це й стане третьою платіжкою за газ, адже зараз ми окремо отримуємо платіжки за саме паливо та його доставлення. Проте тоді не було чітких термінів запровадження нововведення.

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Нагадаємо, у грудні 2020 року Верховна Рада ухвалила закон, згідно з яким технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку має фіксуватися окремим договором.

Згодом НКРЕКП видала постанову № 2291, яка затверджує Типовий договір на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку та вносить зміни до Кодексу газорозподільних систем. Також НКРЕКП встановила граничні рівні вартості виконання видів робіт та послуг.

Що змінилось з 2024 року

Оператори ГРМ з початку 2024 року вже здійснюють технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків на умовах Типового договору відповідно до розроблених та оприлюднених графіків.

Рахунки за надану послугу надійдуть споживачам після проведення відповідних робіт. Тобто вже з лютого декотрі споживачі почнуть отримувати так звану третю платіжку за газ.

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Це не обов’язково буде ще одна фізична квитанція — може бути нова графа в уже наявних за газ. І, що цікаво, платіж за технічне обслуговування не буде регулярним. Адже плата за ТО нараховується після його проведення, тобто раз на три чи п’ять років.

Періодичність залежить від строку експлуатації мереж. Так, внутрішньобудинкові системи, строк експлуатації яких складає до 25 років, мають обслуговуватись один раз на п’ять років. Якщо строк експлуатації понад 25 років — раз на три роки.

Відповідні графіки компанії викладають на своїх сайтах. Наприклад, Київгаз у січні мав провести технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання 105 багатоквартирних будинків.

Довідка Finance.ua:

за доставку газу в Україні зобов’язані платити усі. Втім, є чимало домогосподарств, які не користуються газом понад рік, але при цьому продовжують отримувати квитанції на оплату розподілу газу;

експерт енергоринку Олег Попенко заявляв, що ціни на техобслуговування газових мереж на одного споживача можуть коливатися від 50 до 1,5 тис. гривень. Вартість залежатиме від довжини газових мереж у будинку і числа абонентів.



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