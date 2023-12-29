Яким буде тариф на газ в 2024-му: в НКРЕКП дали відповідь — Finance.ua

Яким буде тариф на газ в 2024-му: в НКРЕКП дали відповідь Сьогодні 14:03 — Енергетика

Яким буде тариф на газ в 2024-му: в НКРЕКП дали відповідь

В Україні не планують підвищувати тарифи на газ в 2024 році. Протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, забороняється підвищення для всіх категорій споживачів тарифів на послуги з розподілу природного газу для всіх категорій споживачів.

Це випливає з відповіді Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на офіційний запит «Апострофа».

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«На сьогодні НКРЕКП не планується прийняття жодних рішень в частині підвищення рівнів тарифів на послуги розподілу природного газу в рамках дії мораторію», — повідомив регулятор.

Щодо тарифів на електричну енергію, то, як зазначили в НКРЕКП, комісія не має повноважень щодо встановлення цін на електроенергію для побутових споживачів (населення). Натомість державне регулювання тарифів на електрику здійснює Кабінет міністрів, додали в НКРЕКП. З 1 червня 2023 року по 31 грудня 2023 року включно для населення встановлено фіксовану ціну на електроенергію на рівні 2,64 гривні за 1 кіловат-годину).

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«Разом з цим, слід зазначити, що ринкова ціна на електричну енергію для кінцевих споживачів є значно вищою за фіксовані ціни для побутових споживачів», — додали в НКРЕКП. Таким чином, з вище сказаного неможна зробити однозначний висновок, чи будуть підвищені тарифи на електроенергію 2024 року.

Додамо, що мораторій на підвищення тарифів на послуги ЖКГ не поширюється на ринок електричної енергії. Так само, як і на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

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При цьому НКРЕКП додає, що звернулася до органів місцевого самоврядування щодо можливого фінансування діяльності ліцензіатів з місцевих бюджетів у 2024 році: «У подальшому НКРЕКП буде проведено аналіз отриманої від органів місцевого самоврядування інформації з метою формування та забезпечення прогнозованої тарифної політики у сфері ЦВВ, у тому числі, з урахуванням обсягів можливої фінансової допомоги ліцензіатам з місцевого бюджету».

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