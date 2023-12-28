Кабмін продовжив дію фіксованого тарифу на електрику для населення ще на 4 місяці — Finance.ua
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Кабмін продовжив дію фіксованого тарифу на електрику для населення ще на 4 місяці

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Кабмін продовжив дію фіксованого тарифу на електрику для населення ще на 4 місяці
Кабмін продовжив дію фіксованого тарифу на електрику для населення ще на 4 місяці
Уряд ухвалив рішення продовжити дію ПСО на електроенергію до кінця квітня наступного року.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
«Для побутових споживачів ціна електрики й надалі становитиме 2,64 грн за кВт⋅год. Що дозволить не збільшувати навантаження на родинні бюджети під час опалювального сезону», — наголосив очільник уряду.
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За словами прем'єр-міністра, українська енергетика успішно проходить перший зимовий місяць. Вже кілька днів поспіль знижується добовий максимум споживання.
«Генерації достатньо для забезпечення світла і тепла в оселях українців та для роботи підприємств», — відзначив Шмигаль.
Глава уряду додав, що за останній тиждень Україна двічі надавала аварійну допомогу Польщі, приймаючи додатковий обсяг електроенергії. Він висловив сподівання на зворотну підтримку партнерів по ENTSO-E в разі потреби.
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Також уряд ухвалив рішення для залучення додаткових коштів на потреби енергетики.
Зміни до угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком дозволять НЕК «Укренерго» отримати понад 3 млн євро для оплати рахунків підрядників за виконані роботи.

Довідка Finance.ua:

  • за даними Держстату, у 2023 році в Україні подорожчали житлово-комунальні послуги. Найбільше зросла вартість електроенергії, проте ціни на природний газ, гарячу воду та опалення залишилися без змін;
  • Кабінет Міністрів змінив порядок надання населенню житлових субсидій. Тепер Пенсійний фонд буде призначати виплати за декларативним принципом;
  • для отримання субсидії при наявності боргу за комунальні послуги необхідно підписати договір про реструктуризацію з постачальником.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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