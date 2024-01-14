Скільки коштуватиме доставка газу в 2024 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки коштуватиме доставка газу в 2024 році

Особисті фінанси
34
Скільки коштуватиме доставка газу в 2024 році
Скільки коштуватиме доставка газу в 2024 році
З січня сума в платіжці зміниться. Адже її сформують згідно з обсягами споживання попереднього газового року: з 1 жовтня 2022-го по 30 вересня 2023-го року. Свій щомісячний платіж ви можете порахувати самотужки.
Про це пише ГазПравда.
«Якщо ваше фактичне споживання за цей період менше, аніж за попередній період, то вже з 2024 року зменшиться і сума в платіжці за доставку газу. І навпаки — якщо обсяг споживання зріс, зростуть і цифри в платіжці», — сказано в повідомленні.
Інфографіка: ГазПравда
Інфографіка: ГазПравда

Як розрахувати суму

Щоб дізнатися точну суму плати за розподіл у новому році, потрібно взяти загальний обсяг споживання газу за минулий газовий рік й помножити на тариф, який визначений для вашого регіону. Чинні тарифи на розподіл залишаються незмінними.
Отриманий результат поділіть на 12, тобто кількість місяців. Так ви дізнаєтеся свій щомісячний платіж за доставку газу в 2024 році.
Читайте також
Українські споживачі платять найбільші комунальні взимку, тепловитрати можна знизити самостійно. «Нафтогаз» раніше розповідав, як заощаджувати на теплі до 20%.
За даними Держстату, у 2023 році в Україні подорожчали житлово-комунальні послуги. Найбільше зросла вартість електроенергії, проте ціни на природний газ, гарячу воду та опалення залишилися без змін.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.