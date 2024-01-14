Скільки коштуватиме доставка газу в 2024 році — Finance.ua

Скільки коштуватиме доставка газу в 2024 році Сьогодні 15:40 — Особисті фінанси

Скільки коштуватиме доставка газу в 2024 році

З січня сума в платіжці зміниться. Адже її сформують згідно з обсягами споживання попереднього газового року: з 1 жовтня 2022-го по 30 вересня 2023-го року. Свій щомісячний платіж ви можете порахувати самотужки.

Про це пише ГазПравда.

«Якщо ваше фактичне споживання за цей період менше, аніж за попередній період, то вже з 2024 року зменшиться і сума в платіжці за доставку газу. І навпаки — якщо обсяг споживання зріс, зростуть і цифри в платіжці», — сказано в повідомленні.

Інфографіка: ГазПравда

Як розрахувати суму

Щоб дізнатися точну суму плати за розподіл у новому році, потрібно взяти загальний обсяг споживання газу за минулий газовий рік й помножити на тариф, який визначений для вашого регіону. Чинні тарифи на розподіл залишаються незмінними.

Отриманий результат поділіть на 12, тобто кількість місяців. Так ви дізнаєтеся свій щомісячний платіж за доставку газу в 2024 році.

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За даними Держстату, у 2023 році в Україні подорожчали житлово-комунальні послуги. Найбільше зросла вартість електроенергії, проте ціни на природний газ, гарячу воду та опалення залишилися без змін.

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