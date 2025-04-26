Як онлайн отримати довідку про виплачені суми пільг/житлової субсидії: покрокова інструкція — Finance.ua

Як онлайн отримати довідку про виплачені суми пільг/житлової субсидії: покрокова інструкція Сьогодні 16:03 — Особисті фінанси

Як онлайн отримати довідку про виплачені суми пільг/житлової субсидії: покрокова інструкція

Фахівці «Юридичного порадника для ВПО» розповіли , як отримати довідку про виплачені суми пільг/житлової субсидії онлайн.

1. Як зауважили спеціалісти, громадяни можуть це зробити через авторизацію на веб-Порталі Пенсійного фонду

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Для цього потрібно мати електронний підпис (КЕП), BankID або Дія.Підпис.

Як подати запит на довідку

2. Після успішної авторизації у лівому меню оберіть розділ «Комунікація з ПФУ», а в ньому вкладку «Запит на отримання електронних документів».

3. У полі «Тип звернення» виберіть «Довідка про розмір виплачених пільг/житлової субсидії».

Спеціалісти зауважують, у такий спосіб також можна отримати інші довідки, обравши їх (наприклад, довідку про трудовий/страховий стаж, довідку про доходи пенсіонера тощо).

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Зверніть увагу на те, чи уся інша інформація відображається коректно (податковий номер, ПІБ).

4. Заповніть усі обов’язкові поля (зірочкою *) та погодьтеся на обробку персональних даних. Після цього натисніть кнопку «Відправити до ПФУ».

5. Через кілька хвилин у лівому верхньому меню відкрийте «Мої звернення» (не плутати з розділом «Звернення», яка в Розділі «Комунікація із ПФУ»). Там ви побачите своє звернення.

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Коли статус вашого запиту зміниться на «Виконано», документ буде готовий для завантаження та використання.

Нагадаємо, внутрішньо переміщені особи тепер можуть самостійно розрахувати орієнтовний розмір субсидії на оренду житла: Міністерство соціальної політики запустило онлайн-калькулятор.

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