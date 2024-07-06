Як одиноким батькам оформити допомогу на дитину онлайн: покрокова інструкція — Finance.ua

Як одиноким батькам оформити допомогу на дитину онлайн: покрокова інструкція Сьогодні 17:29 — Особисті фінанси

Як одиноким батькам оформити допомогу на дитину онлайн: покрокова інструкція

В Україні одинокі батьки можуть отримати грошову допомогу онлайн.

Про це повідомили фахівці «Юридичного порадника для ВПО».

Алгоритм дій

1. Перш за все, вам необхідно зайти на Перш за все, вам необхідно зайти на Портал «Дія»

2. Далі натисніть кнопку «Подати заяву» та авторизуйтеся в будь-який з доступних способів:

BankID;

«Дія.Підпис»;

ЕЦП/КЕП.

3. Відомості про заявника (ПІБ, паспортні дані, адресу реєстрації тощо) «Дія» підтягне автоматично. Якщо Ви є внутрішньо переміщеною особою, слід додатково заповнити адресу фактичного місця проживання.

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4. Вкажіть, чи отримували ви цей тип допомоги раніше.

5. Вкажіть дані про дітей, на яких необхідно нарахувати допомогу (ПІБ дитини, сімейний зв’язок (син чи дочка), реквізити свідоцтва про народження дитини), а також свій сімейний стан.

Для заповнення цієї інформації слід натиснути додаткове віконце «додати відомості про дитину», а також обовʼязково надати згоду на перевірку даних з ДРАЦС. Запис про народження дитини підтягнеться з даних ДРАЦС.

Якщо запис про народження дитини не підтягується (наприклад, дитина народжена за кордоном), оформити допомогу можна буде лише особисто звернувшись до ЦНАП / органів соцзахисту / виконавчого органу сільської, селищної ради.

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6. Оберіть спосіб отримання допомоги: на банківський рахунок чи на відділення «Укрпошти».

7. Заповніть дані про членів сім’ї, а також вкажіть дані про доходи та майно, яке належить вас та членам сім’ї.

За потреби додатково можна підвантажити скан-копії документів про захворювання дитини.

8. Перевірте сформовану заяву та декларацію, підписуємо ЕЦП або «Дія.Підписом» та натисніть кнопку «Відправити».

Нагадаємо, виховання фінансової грамотності у дітей є важливим для їх майбутнього фінансового добробуту. Один зі способів навчити дитину основам управління грошима — це надати їй можливість користуватись банківською карткою.

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