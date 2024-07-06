Як одиноким батькам оформити допомогу на дитину онлайн: покрокова інструкція — Finance.ua
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Як одиноким батькам оформити допомогу на дитину онлайн: покрокова інструкція

Особисті фінанси
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Як одиноким батькам оформити допомогу на дитину онлайн: покрокова інструкція
Як одиноким батькам оформити допомогу на дитину онлайн: покрокова інструкція
В Україні одинокі батьки можуть отримати грошову допомогу онлайн.
Про це повідомили фахівці «Юридичного порадника для ВПО».

Алгоритм дій

1. Перш за все, вам необхідно зайти на Портал «Дія».
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2. Далі натисніть кнопку «Подати заяву» та авторизуйтеся в будь-який з доступних способів:
  • BankID;
  • «Дія.Підпис»;
  • ЕЦП/КЕП.
3. Відомості про заявника (ПІБ, паспортні дані, адресу реєстрації тощо) «Дія» підтягне автоматично. Якщо Ви є внутрішньо переміщеною особою, слід додатково заповнити адресу фактичного місця проживання.
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4. Вкажіть, чи отримували ви цей тип допомоги раніше.
5. Вкажіть дані про дітей, на яких необхідно нарахувати допомогу (ПІБ дитини, сімейний зв’язок (син чи дочка), реквізити свідоцтва про народження дитини), а також свій сімейний стан.
Для заповнення цієї інформації слід натиснути додаткове віконце «додати відомості про дитину», а також обовʼязково надати згоду на перевірку даних з ДРАЦС. Запис про народження дитини підтягнеться з даних ДРАЦС.
Якщо запис про народження дитини не підтягується (наприклад, дитина народжена за кордоном), оформити допомогу можна буде лише особисто звернувшись до ЦНАП / органів соцзахисту / виконавчого органу сільської, селищної ради.
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6. Оберіть спосіб отримання допомоги: на банківський рахунок чи на відділення «Укрпошти».
7. Заповніть дані про членів сім’ї, а також вкажіть дані про доходи та майно, яке належить вас та членам сім’ї.
За потреби додатково можна підвантажити скан-копії документів про захворювання дитини.
8. Перевірте сформовану заяву та декларацію, підписуємо ЕЦП або «Дія.Підписом» та натисніть кнопку «Відправити».
Нагадаємо, виховання фінансової грамотності у дітей є важливим для їх майбутнього фінансового добробуту. Один зі способів навчити дитину основам управління грошима — це надати їй можливість користуватись банківською карткою.

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За матеріалами:
Finance.ua
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