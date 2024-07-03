На які пільги можуть розраховувати «діти війни» і як отримати цей статус — Finance.ua

На які пільги можуть розраховувати «діти війни» і як отримати цей статус Сьогодні 08:32 — Особисті фінанси

На які пільги можуть розраховувати «діти війни» і як отримати цей статус

Фахівці Юридичного порадника ВПО розповіли, хто може отримати статус дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій.

Відповідно до п. 3 Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, право на отримання статусу має дитина, а також особа, яка на час воєнних дій, збройних конфліктів, збройної агресії рф не досягла 18 років (повноліття), і в результаті:

отримала поранення, контузію, каліцтво;

зазнала фізичного, сексуального насильства;



була викрадена або незаконно вивезена за межі України;



залучалася до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань;



незаконно утримувалася, у тому числі в полоні;



зазнала психологічного насильства.



Куди звертатися за отриманням статусу? Можна звернутися із заявою до служби у справах дітей:

за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання/перебування дитини як внутрішньо переміщеної особи;

за місцем звернення, якщо місце проживання/перебування дитини не задеклароване/ не зареєстроване або задеклароване/зареєстроване на території, на якій ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованій рф;



за місцем виявлення такої дитини місцевими органами виконавчої влади та/або органами місцевого самоврядування.



Які документи треба подати, щоб отримати статус «дитина війни»

1. Заява про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

2. Згода на обробку персональних даних

3. Засвідчені копії документів:

свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини;

документа, що посвідчує особу заявника;



документа, що підтверджує повноваження представника дитини або родинні стосунки між дитиною та заявником;



довідка про взяття дитини на облік як ВПО (у разі наявності);



паспорта громадянина України, виготовленого у формі книжечки (у разі наявності);



паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду за кордон у формі е-паспорта або е-паспорта для виїзду за кордон (у разі наявності);



витягу з реєстру територіальної громади (у разі наявності).



Також до заяви додаються документи, які підтверджують обставини, необхідні для отримання статусу «дитини війни» (медичні документи, матеріали кримінальних проваджень, висновки експертиз, документи, що підтверджують загибель особи внаслідок війни тощо).

Зверніть увагу! Отримати статус дитини, постраждалої внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, перебуваючи за кордоном, наразі неможливо.

Соціальні гарантії та пільги

Як кажуть фахівці, наразі отримання дитиною такого статусу не підкріплено наданням окремого виду соціальної допомоги. Водночас, діти, постраждалі внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, мають право на:

першочергове право на зарахування до державних (комунальних) закладів дошкільної освіти — це суттєва пільга, особливо в умовах дефіциту місць в дитячих садках;

безкоштовне харчуванням в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності — це також доволі суттєва допомога для батьків, оскільки дозволяє заощадити суттєву суму грошей на місяць, особливо, якщо у сімʼї виховується декілька дітей.



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