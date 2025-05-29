Як інвестувати в нерухомість (типи інвестування) — Finance.ua

Як інвестувати в нерухомість (типи інвестування) Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Як інвестувати в нерухомість (типи інвестування)

У часи тривалої економічної невизначеності, в період коливань фінансових ринків саме нерухомість виступає надійним активом, який здатний не просто зберігати, а й примножувати власну вартість.

Особливо гарно ці механізми працюють у європейців. Вони традиційно вважають інвестиції в нерухомість одним із найкращих способів забезпечення власного майбутнього. Чому? На це одразу є кілька причин:

По-перше, ринок нерухомості там характеризується високою ліквідністю та стабільністю. Звісно, це робить його привабливим для інвесторів;

По-друге, додаткову цінність до інвестицій додає можливість отримання пасивного доходу від оренди житла або комерційних приміщень.

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Типи нерухомості для інвестування

Інвестування в нерухомість в Європі може стосуватися об’єктів різних типів, кожен з яких має свої особливості, вимоги до початкових вкладень та прогнозований дохід.

Популярністю серед інвесторів стабільно користується житлова нерухомість (квартири, будинки), суттєвий попит є на комерційну нерухомість (офіси, магазини) та на варіанти для відпочинку не зменшується. Також час від часу обирають земельні ділянки.

Житлова нерухомість (квартири, будинки)

В плані суми для вкладення в житлову нерухомість багато що залежить від країни чи району. Наприклад, в Парижі, Лондоні та інших великих містах вартість на квартиру може стартувати з 300 тис. євро. В невеликих містах та не дуже розвинених регіонах ціни суттєво нижче. Стартують приблизно зі 100 тис. євро.

Прибуток. Потенційно на оренді від житлової нерухомості можна мати стабільно 4−9% річних. Якщо район з високим попитом на оренду, показник цей може досягати 11−12%.

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Комерційна нерухомість (офіси, магазини)

Зазвичай, інвестиції в комерційну нерухомість потребують більших початкових вкладень. Залежно від типу об’єкта та його розташування можна спиратися на стартовий показник від 500 тис. євро. Так, наприклад, офісні приміщення в ділових районах великих міст можуть коштувати і мільйони євро.

Щодо прибутку — очікування також вищі. Потенційно, коливатися сума за оренду комерційної нерухомості може від 6% та до 12% річних. Зауважимо, що доволі часто на такі об’єкти з орендарями укладають довгострокові контракти. Звісно, це забезпечує власникам стабільність доходу.

Нерухомість для відпочинку (готелі, курортні комплекси)

Ще один варіант комерційної нерухомості, але він суттєво відрізняється від офісів та магазинів.

Сума для здійснення вкладення стартує від 200 тис. євро за незначного розміру готелю чи апартаментів і до кількох мільйонів євро за великі курортні комплекси в доволі популярних серед туристів місцях. Мова не про увесь рік, а більше про сезони, коли люди прямують на відпочинок. Приблизно, розраховувати можна на 8−15% річних, але це залежить від сезону та управлінських витрат.

Земельні ділянки

Варіюється сума для вкладення в землю залежно від розташування та призначення (житлове чи комерційне. — Ред.) ділянки. Ціни можуть починатися з кількох десятків тисяч євро у сільських районах і сягати мільйонів у міських центрах.

Інвестування в землю може бути більш спекулятивним. Річ у тому, що прибуток часто отримують під час перепродажу ділянки, після її розвитку або зміни призначення використання. Потенційна прибутковість може значно коливатися і залежить від ринкових умов.

Читайте більше деталей в нашій статті:

Довідка Finance.ua:

Найпоширеніші способи інвестування в землю:

Купівля з метою перепродажу. Передбачити прибуток у даному випадку складно. Міністр агрополітики Роман Лещенко прогнозує щорічне зростання вартості паїв в середньому на 7−10%. Також, маємо декілька «лайфхаків»: велику земельну ділянку можна поділити на кілька малих, що також впливає на подальше зростання ціни у разі перепродажу.

Купівля з метою здачі в оренду. Орендні відносини наразі чітко врегулювані законодавством, а прибуток від здачі оренду агрохолдингам сягає 3−12% від нормативно-грошової оцінки ділянки.

Купівля з метою виробництва сільськогосподарської продукції. Для такого виду діяльності необхідно мати як спеціалізовану техніку, так і персонал. Проте, даний вид інвестування є найбільш прибутковим.

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