Інвестиції в агробізнес: юристи дали поради — Finance.ua

Інвестиції в агробізнес: юристи дали поради

Вчора 21:08 — Аграрний ринок

Юристи Athena law firm дали поради майбутнім інвесторам в агробізнес. Про це пише aspekty.net

Після відкриття ринку землі у 2021 році, фізичні особи, громадяни України можуть купити земельну ділянку сільськогосподарського призначення (пай) не більше 100 га «в одні руки». Для юридичних осіб ринок землі запрацює з 2024 року, для іноземців — після проведення референдуму.

Найпоширеніші способи інвестування:

Купівля з метою перепродажу. Передбачити прибуток у даному випадку складно. Міністр агрополітики Роман Лещенко прогнозує щорічне зростання вартості паїв в середньому на 7-10%. Також, маємо декілька «лайфхаків»: велику земельну ділянку можна поділити на кілька малих, що також впливає на подальше зростання ціни у разі перепродажу.

Купівля з метою здачі в оренду. Орендні відносини наразі чітко врегулювані законодавством, а прибуток від здачі оренду агрохолдингам сягає 3-12% від нормативно-грошової оцінки ділянки.

Купівля з метою виробництва сільськогосподарської продукції. Для такого виду діяльності необхідно мати як спеціалізовану техніку, так і персонал. Проте, даний вид інвестування є найбільш прибутковим, адже на 1 га землі можна виростити близько 1000 тон зерна.

На що звернути увагу при купівлі земельної ділянки під інвестування?

Юридична чистота документів. Ділянку можна перевірити за кадастровим номером на Публічній кадастровій карті та у реєстрі речових прав на нерухоме майно. Насамперед, земельна ділянка не повинна мати обтяжень, бути під заставою чи арештом, бути предметом судових спорів. У реєстрі має бути зазначений власник земельної ділянки. Бажано, щоб щодо ділянки не було укладено чинних договорів оренди землі.

Характеристики ділянки. При купівлі ділянки необхідно враховувати її місцерозташування, площу, наявність можливості під’їзду до земельної ділянки та систем зрошення. Важливим фактором також є кліматичні умови, ландшафт, форма ділянки, склад та характеристики ґрунту.

Ціна ділянки. Звичайно, ціну на ділянку встановлює продавець на власний розсуд. Водночас, відповідно до законодавства, ціна земельної ділянки не може бути нижчою від її нормативно-грошової оцінки. Розмір податків в даному випадку визначається за допомогою експертної оцінки.

Документи на земельну ділянку. Забудовник має надати документи, що підтверджують право власності на земельну ділянку, або договір оренди земельної ділянки. Також, перевірити земельну ділянку можна самостійно на сайтах Публічна кадастрова карта ( Забудовник має надати документи, що підтверджують право власності на земельну ділянку, або договір оренди земельної ділянки. Також, перевірити земельну ділянку можна самостійно на сайтах Публічна кадастрова карта ( https://map.land.gov.ua/ ) та онлайн будинок юстиції ( https://online.minjust.gov.ua/ ).

Дозвільні документи. Для того, щоб здійснювати будівельну діяльність, забудовник має отримати ряд дозвільних документів, серед яких: декларація про початок виконання будівельних робіт, ліцензія на провадження господарської діяльності з будівництва об’єктів за відповідним класом наслідків, технічні умови на водопостачання, водовідведення, газопостачання, електроенергію тощо.

Відкриті реєстри. Через відкриті реєстри (наприклад, OpenDataUA) можна отримати інформацію про підприємство, наявність судових справ, податкового боргу, а також фінансову звітність.

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