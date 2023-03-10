Інвестиції в агросектор: 4 варіанти, куди можна вкласти кошти — Finance.ua

Інвестиції в агросектор: 4 варіанти, куди можна вкласти кошти Сьогодні 17:31 — Аграрний ринок

Інвестиції в агросектор: 4 варіанти, куди можна вкласти кошти

Інвестиції в агросектор — один із варіантів, куди можна вкласти свої гроші, аби їх не «з’їла» інфляція. Які є варіанти вкладів у цю галузь та на яку дохідність можна розраховувати, інвестуючи в землю, розповів фінансовий експерт Олексій Козирев під час прямого ефіру на тему «Чому 2023 рік найкращий для інвестування в український агросектор».

До речі, переглянути запис ефіру та дізнатися всі подробиці щодо інвестицій в агросектор ви можете за посиланням.

Варіанти інвестування в агросектор

1. Купівля безпосередньо землі

У такий спосіб можна отримувати дохідність 6-10% за рахунок здачі придбаних земель в аренду. Через війну купити землю можна за досить низькою ціною, а надалі — розраховувати на потенціальну експорто-орієнтовану модель та валютну виручку.

Серед недоліків цього варіанту — периодично значний поріг входу та обмеження держави стосовно обсягів купівлі такої землі. Експерт нагадав, що до 2024 року купувати сільськогосподарську землю в Україні можуть лише фізособи та з обмеженням 100 га, а юридичні особи отримають це право з 1 січня 2024 року. Однак у парламенті вже є пропозиції перенести цей термін через війну в країні.

«Враховуючи зараз воєнні ризики, закриття баз даних та кадастрів на початку війни, необхідність розмінування значних деокупованих територій — зараз угод небагато. Розмінування для одного гектару оцінюється в 40-50 тис. грн», — розповідає експерт.

Ще до війни маржинальність з 1 га землі досягала 700-1000 доларів, але зараз за рахунок логістики та подорожчання добрив, насіння тощо, максимальна дохідність становить близько 23-40%.

Ціни на землю зараз. У лютому 2023 року гектар землі за договорами купівлі-продажу найвище оцінювався в таких областях:

Івано-Франківській — 167 900 грн (близько $4590 за офіційним курсом),

Львівській — 128 143 грн (близько $3500),

Київській — 74 573 ($2040),

Вінницькій — 60 805 ($1662),

Закарпатській — 50 264 ($1374).

А ось що буде з цінами на землю, на прикладі Польщі та деяких інших країн (до відкриття ринку землі і після).

«Тобто ми розуміємо, що зараз в Україні унікальна ситуація для інвестора, коли він може придбати землю майже на ціновому «дні», — зазначає Козирев.

2. Агроходлинги

Як каже фінансовий експерт, зараз можна досить дешево придбати акції, які потенційно зростатимуть після війни, й отримувати з них дивіденди.

«Переважно так можна отримувати дохід за рахунок спекулятивного зростання вартості акцій та в невеликій мірі — за рахунок дивідендів. Зазвичай дівіденди низькі — 3-5-6% річних, буває і більше. Але основний дохід — саме за рахунок збільшення вартості акцій», — каже спікер.

За його словами, поріг входу, щоб мати вплив на повіденку самого агрохолдингу — великі суми в мільйонах гривень, але якщо просто є бажання бути рядовим акціонером — біля 10-20 тисяч гривень мінімум.

«Деякі агрохолдінги ще випускають облігації — вони з фіксованою дохідністю, але я нагадую, що акція дає хоч можливість в управлінні компанією, а облігація — тільки фіксований дохід без права на будь-яке керування компанією. Крім того, є нюанси, якщо компанія збанкрутіє — по облігаціях ви можете не отримати нічого», — попередив Козирев.

Дохідність облігацій — зазвичай до 15-18% річних у гривні.

3. Інвестиції через фонди

Зазвичай фонди в Україні невеликі та публічні — вони берують землю в оренду, тобто не купують її.

Для цього варіанту характерний низький поріг входу, інвестиції робляться в гривні, також автоматично йде оподаткування за пільговою ставкою 9%.

Як зазначив спікер, поріг входу становить від 1 тисячі гривень, проте в нинішніх реаліях він може становити від 10 тисяч гривень. Як приклад, Перший український аграрний фонд, що має 1500 га землі в Україні. Влітку капіталізація становила біля 80 млн гривень на 1500 га.

4. Обслуговування агросектору та логістичні компанії

Це вклад у компанії, щообслуговують аграрний сектор, наприклад: агродрони, деякі процеси механізації, аренда мінітракторів та інше. Але поріг входу тут від 30 до 100 тисяч доларів і більше — це залежить від виду діяльності.

Щодо тих же самих автоперевезень, судноплавства — тут поріг входу як мінімум від 300-500 тисяч євро.

Рентабельність — до 8-18% за рік в залежності від напрямку та специфіки.

Запрошуємо вас долучитися до дослідження наших колег із порталу Мінфін «Яким інструментам інвестування надають перевагу українці». Це допоможе зрозуміти загальні настрої та поділитися цікавою аналітикою в новинах.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.