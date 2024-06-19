Як екстремальна спека підвищує вартість літнього відпочинку в Європі, — дослідження
Дослідження показало, що вартість сімейного відпочинку зростає до 96 фунтів стерлінгів за кожен додатковий градус тепла в Іспанії.
Про це пише mirror.co.uk в своїй статті.
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Наприклад, тижнева поїздка в травні для двох дорослих і двох підлітків з Лондона в Бенідорм, Іспанія, при температурі 22C обійдеться сім’ї в 803 фунти (41 409 грн). Однак ця ціна зростає до 1570 фунтів стерлінгів у серпні, коли температура досягає 30 градусів Цельсія, що становить 96 фунтів стерлінгів за додатковий градус.
Вирішивши подорожувати поза періодами пікової погоди, сім’ї могли б заощадити в середньому 235 фунтів стерлінгів на градус нижче температури в семи популярних напрямках. Цю економію можна використати на інші аспекти відпустки, такі як дитячі заходи, ресторани чи покупки.
Поїздки на Кіпр для сім’ї з чотирьох осіб коштують 737 фунтів (38 005 грн) стерлінгів за більш м’які 24C у травні. Однак ця ціна зростає до 1272 фунтів стерлінгів, (65 595 грн) або 89 фунтів стерлінгів за градус, за тиждень у липневу спеку 30C.
Більш економний вибір для відпочиваючих пропонує Греція. Сім’я може насолоджуватися серпневою спекою 28C приблизно за 1793 фунти стерлінгів (92 462, грн) але може насолодитися меншою спекою при 23C у травні всього за 1285 фунтів стерлінгів (66 265 грн).
Згідно з опитуванням 2000 мандрівників, виявилося, що чотири з 10 планувальників відпустки прагнуть влаштувати відпустку «поза сезоном».
Основними причинами були названі значна загальна економія коштів (58%), менша кількість туристів (51%) і більш тихі маршрути подорожей (37%). Крім того, кожен 10 (11%) мандрівник, який подорожував у непіковий час, заощадив понад 400 фунтів стерлінгів завдяки цьому рішенню.
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