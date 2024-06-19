Як екстремальна спека підвищує вартість літнього відпочинку в Європі, — дослідження Сьогодні 18:03 — Світ

Як екстремальна спека підвищує вартість літнього відпочинку в Європі, — дослідження

Дослідження показало, що вартість сімейного відпочинку зростає до 96 фунтів стерлінгів за кожен додатковий градус тепла в Іспанії.

Про це пише mirror.co.uk в своїй статті.

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Наприклад, тижнева поїздка в травні для двох дорослих і двох підлітків з Лондона в Бенідорм, Іспанія, при температурі 22C обійдеться сім’ї в 803 фунти (41 409 грн). Однак ця ціна зростає до 1570 фунтів стерлінгів у серпні, коли температура досягає 30 градусів Цельсія, що становить 96 фунтів стерлінгів за додатковий градус.

Вирішивши подорожувати поза періодами пікової погоди, сім’ї могли б заощадити в середньому 235 фунтів стерлінгів на градус нижче температури в семи популярних напрямках. Цю економію можна використати на інші аспекти відпустки, такі як дитячі заходи, ресторани чи покупки.

Поїздки на Кіпр для сім’ї з чотирьох осіб коштують 737 фунтів (38 005 грн) стерлінгів за більш м’які 24C у травні. Однак ця ціна зростає до 1272 фунтів стерлінгів, (65 595 грн) або 89 фунтів стерлінгів за градус, за тиждень у липневу спеку 30C.

Греція. Сім’я може насолоджуватися серпневою спекою 28C приблизно за 1793 фунти стерлінгів (92 462, грн) але може насолодитися меншою спекою при 23C у травні всього за 1285 фунтів стерлінгів (66 265 грн). Більш економний вибір для відпочиваючих пропонуєСім’я може насолоджуватися серпневою спекою 28C приблизно(92 462, грн) але може насолодитися меншою спекою при 23C у травні всього за(66 265 грн).

Згідно з опитуванням 2000 мандрівників, виявилося, що чотири з 10 планувальників відпустки прагнуть влаштувати відпустку «поза сезоном».

Основними причинами були названі значна загальна економія коштів (58%), менша кількість туристів (51%) і більш тихі маршрути подорожей (37%). Крім того, кожен 10 (11%) мандрівник, який подорожував у непіковий час, заощадив понад 400 фунтів стерлінгів завдяки цьому рішенню.

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