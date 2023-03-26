Як ефективно розподіляти кошти та планувати свої витрати — Finance.ua
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Як ефективно розподіляти кошти та планувати свої витрати

Особисті фінанси
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Як ефективно розподіляти кошти та планувати свої витрати
Як ефективно розподіляти кошти та планувати свої витрати
Щоб упорядкувати свій бюджет, не потрібно рахувати складні відсотки та використовувати заплутані математичні формули. Якщо ви прагнете швидко та легко взяти під контроль свої фінанси, спробуйте метод 50/30/20.
Про це пише Financial Literacy Ukraine.
«Цей спосіб бюджетування отримав популярність завдяки своїй простоті. Для його використання та грамотного розподілу власного бюджету, варто запам’ятати лише три показники — 50/30/20. Метод був розроблений експерткою з питань банкрутства і сенаторкою США Елізабет Воррен та її донькою Амелією. Він описаний у книзі „All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan“ („Увесь ваш добробут: головний фінансовий план на все життя“)», — сказано в повідомленні.
Інфографіка: Financial Literacy Ukraine
Інфографіка: Financial Literacy Ukraine
Щоб досягти успіху у фінансовому плануванні, авторки книги радять утримувати у збалансованому стані три категорії своїх «витрат». Для цього вони рекомендують розділити ваш загальний дохід на три частини:
  • 50% від доходів — на планові витрати (потреби);
  • 30% — на другорядні витрати (бажання);
  • 20% — на заощадження.
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До планових належить обов’язкові витрати на забезпечення життя, оплата базових потреб людини та регулярні платежі. Зокрема, до цієї категорії можна віднести оплату оренди житла, комунальних послуг, мобільного зв’язку та інтернету, транспортні витрати, кошти на їжу і медицину, техобслуговування автомобіля тощо. Це ті витрати, які ви обов’язково повинні сплатити впродовж місяця.
Інфографіка: Financial Literacy Ukraine
Інфографіка: Financial Literacy Ukraine
Другорядні витрати — це кошти на дрібниці, які роблять ваше життя приємнішим та комфортнішим, але без яких ви можете обійтися. Це витрати на розваги, подарунки, одяг, хобі та дозвілля.
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Щомісячні заощадження у розмірі 20% від доходу дозволять вам налагодити процес накопичення коштів, сформувати фінансову «подушку безпеки» та резервний фонд.

Переваги методу

Цей спосіб планування витрат та розподілу бюджету підійде для початківців, які хочуть розвивати звичку регулярного ведення бюджету.
Користуючись цим методом, ви зможете заощадити достатньо суму коштів для непередбачуваних витрат та вчасно виконувати фінансові зобов’язання.
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При чіткому розподілі витрат вам вдасться контролювати як свої планові регулярні платежі, так і емоційні покупки.
Алгоритм ведення бюджету за цим принципом — простий і зрозумілий, тож не потребує багато зусиль для щомісячного фінансового планування.

Недоліки методу

Складно зробити чіткий розподіл витрат відносно відсоткового співвідношення.
Планування витрат — особиста справа, яка залежить від індивідуальних потреб людини. Бувають обставини, коли неможливо розподілити бюджет відповідно до плану.
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Можна не правильно класифікувати категорію витрат.
Категорій витрат всього три і вони дуже широкі. Користуючись цим способом, складно відрізнити «потребу» від «бажання». Наприклад, витрачати кругленьку суму на таксі, бо це «потреба», щоб не запізнюватися на роботу, замість того, щоб виходити раніше або користуватися громадським транспортом.

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За матеріалами:
Finance.ua
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