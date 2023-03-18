Які фінансові звички варто розвивати — Finance.ua

Які фінансові звички варто розвивати Сьогодні 12:07 — Особисті фінанси

Які фінансові звички варто розвивати

Корисні фінансові звички — перший крок до фінансової стабільності і благополуччя.

Financial Literacy Ukraine підготували 7 ідей щодо фінансових звичок, які варто розвивати людині, що прагне підвищити свій рівень фінансової грамотності.

Які фінансові звички варто розвивати?

Планувати бюджет

Ця звичка дозволить вам тримати ваші фінанси під контролем. Перед тим, як планувати особистий бюджет, рекомендуємо провести аудит ваших доходів і витрат та проаналізувати їх.

Над цією звичкою варто працювати щоденно, фіксуючи ваші витрати у зручний для вас спосіб. Це дасть вам можливість прогнозувати і планувати на майбутнє.

Регулярно заощаджувати

Змініть свою фінансову поведінку та перетворіть заощадження в хорошу звичку. Насамперед сформуйте фінансову «подушку безпеки» на випадок непередбачуваних подій.

Фінансовий резерв має дорівнювати сумі витрат людини або родини за період щонайменше трьох місяців.

Ставити фінансові цілі

Ваші мрії можуть стати фінансовими цілями. Для цього сформулюйте вашу ціль чітко та встановіть терміни для її досягнення. Без дедлайну ваша мета лишається розмитою і не мотивує вас до реальних дій. Почніть з короткострокової цілі та поступово привчайте себе до втілення довгострокових планів.

Аналізувати свої витрати та шукати шляхи для їх оптимізації

Ваш бюджет — можливість побачити свій фінансовий стан «з висоти пташиного польоту», далі варто навчитися аналізувати зібрані дані. Скільки ви витратили на «емоційні» покупки? Чи є «дірки» у вашому бюджеті? Як давно ви перевіряли платні підписки? Можливо, ви платите за послуги, якими не користуєтеся?

Критичний підхід дозволить вам по-новому поглянути на ваші фінанси.

Ретельно вивчати умови надання фінансових послуг

Перед тим, як скористатися фінансовою послугою, з’ясуйте усі умови її отримання та уважно прочитайте договір. Так, договір — це юридичний документ, який складно зрозуміти. Але якщо ви плануєте оформити депозит, взяти кредит чи скористатися іншою послугою, уважно та прискіпливо читайте усі умови. Адже це документ, якого ви зобов’язуєтесь дотримуватися, ставлячи свій підпис.

Шукати шляхи для збільшення своїх доходів

Проаналізуйте свої можливості та компетенції. Можливо, варто змінити роботу, знайти підробіток або ж замислитися про формування джерела пасивного доходу.

Займатися фінансовою самоосвітою

Книги, освітні курси та інші можливості для навчання — використовуйте їх, щоб підвищити свій рівень фінансової грамотності.

До речі, на депозиті можна заробляти більше, якщо скористатися програмою «Бонус до депозиту» від Finance.ua. Більше про програму і вигоди можна дізнатися за посиланням.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.