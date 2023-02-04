Як нефінансово заохотити співробітників і покращити їхню мотивацію — Finance.ua

Як нефінансово заохотити співробітників і покращити їхню мотивацію Сьогодні 20:20 — Особисті фінанси

Як нефінансово заохотити співробітників і покращити їхню мотивацію

Низька мотивація, високий рівень тривоги та зниження працездатності — це головні виклики, які постають перед роботодавцями у 2023 році. Однак, як пишуть експерти robota.ua , нефінансові бенефіти можуть стати інструментом, який підвищить лояльність працівників і підтримає їх у складний час.

Піклування про ментальне здоров’я

Психологічний стан працівників — у трійці головних викликів, які постали перед роботодавцями цього року. Втома, стрес впливають на самопочуття, мотивацію і працездатність та ведуть до вигорання. Коли це все відбувається на фоні повномасштабної війни, ситуація ускладнюється ще більше.

Тому психологічна підтримка працівників — обов’язковий пункт.

Це можуть бути як вебінари з запрошеним психологом, підбірка корисного контенту або ж компанія може частково покривати індивідуальні сесії з психотерапевтом чи організувати спеціальні корпоративні mental health пропозиції.

Гнучкий графік роботи

Гнучкий графік — один з лідерів серед нематеріальних заохочень. Хоч зараз ситуація в країні така, що повертає працівників до офісів, де є стабільне електропостачання та зв’язок, усе ж гнучкий графік залишається важливим інструментом, коли мова йде про нефінансову підтримку.

Це опція, якою можна мотивувати працівників, які давно працюють в компанії або ж викладаються на повну.

Тому фахівці радять розглянути кілька форматів дистанційної роботи і узгодити зі співробітником той, який підійде і вам, і йому. День-два віддаленої роботи можуть дати дуже позитивний ефект.

Додатковий вихідний

Тренд на баланс між роботою та особистим життям у 2023 році лише підсилиться. Опція додаткового вихідного може стати чудовим підбадьоренням співробітника та визнанням зусиль, які він докладає. Це можливість відновитися, перепочити та набратися сил. Альтернативою додатковому вихідному може стати скорочений робочий день, наприклад, щоп’ятниці взимку, коли вечоріти починає швидко. Ці кілька додаткових годин на особисте життя однозначно знайдуть відгук у працівників і допоможуть підтримати їхню мотивацію.

Навчання та менторство

Роботодавці відзначають, що навчання, підвищення кваліфікації є одним з найпоширеніших методів нематеріальної підтримки. Тут є безліч варіантів: покриття повної чи часткової вартості курсів, вихідний у день проведення лекції чи воркшопу.

Наставництво — теж чудовий спосіб нематеріальної підтримки працівника.

Менторство лідерів компанії, обмін досвідом та порадами може покращити загальний клімат в компанії та позитивно вплинути на професійний розвиток працівника.

Загалом підключення компанії до програми лояльності, що вже існує, може розширити та підсилити систему бонусів, яку вже має роботодавець. Або ж стати основою для бізнесу, який ще тільки в пошуку системи бенефітів для працівників.

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