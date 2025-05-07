Як дорого жити в Бельгії (ціни на житло, медицину, транспорт) — Finance.ua

Як дорого жити в Бельгії (ціни на житло, медицину, транспорт) Сьогодні 08:02 — Особисті фінанси

Як дорого жити в Бельгії (ціни на житло, медицину, транспорт)

В Бельгії понад 93 тисяч українських біженців, які отримали статус тимчасового захисту. І ще 66 619 громадян України зареєстровані у бельгійських муніципалітетах як такі, що проживають на території країни.

Читайте також Бельгія надасть Україні €150 мільйонів технічної допомоги на відновлення критичної інфраструктури

Житло

Оренда однокімнатної квартири стартує від 600−900 євро (28−42 тис. грн) на місяць плюс оплата комунальних послуг — близько 250 євро (11,7 тис. грн).

Харчі

Одним із найдорожчих товарів, які можна знайти в Бельгії, є молоко. Літр цільного молока коштує приблизно 1,5 євро (70 грн). Однак літр знежиреного молока коштує лише близько 0,9 євро (42 грн), що робить його набагато дешевшим варіантом, якщо ви хочете регулярно пити молоко.

Читайте також Бельгія спрямує Україні 1,7 млрд євро податків від заморожених активів рф

Що стосується фруктів і овочів, бельгійські ціни зазвичай на одному рівні з цінами в інших країнах Західної Європи. Наприклад, кілограм яблук коштує 2,5−3 євро (117−140 грн), а кілограм картоплі — 1,7−2,1 євро (79−98 грн).

Медицина

Медицина в Бельгії славиться найвищою якістю та прийнятними тарифами, що зробило країну вкрай привабливою в галузі медичного туризму. Навіть іноземцю легко отримати медичну допомогу будь-якого рівня — від лабораторних досліджень до оперативного втручання.

Медичне обслуговування в Бельгії — і приватне та державне — є платним. Система охорони здоров’я фінансується коштом обов’язкового медичного страхування, фонду соціального страхування, а також широко поширеного медстрахування в приватних компаніях.

Читайте також Бельгія накопичила найбільше заморожених активів рф: що буде з коштами

Завдяки злагодженості роботи такої системи, 99% населення Бельгії мають доступ до гарантованого медичного обслуговування з повною або частковою компенсацією витрат:

одноразові відвідини лікаря (сімейного або профільного фахівця);

послуги стоматолога (крім протезування);

допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;

рецептурні медикаменти.

Таку ж компенсацію можуть отримати й іноземні громадяни за умови оформлення страхового поліса та реєстрації в бельгійській системі охорони здоров’я:

обов’язкове страхування — близько 150−250 євро на місяць (7−11,7 тис. грн);

візит до лікаря: 25−40 євро (1,2−1,9 тис. грн).

Транспортні витрати

Система громадського транспорту в Бельгії є чудовою, а мережа велосипедних доріжок в країні зростає. Всі громадські поїзди обслуговуються SNBC/NMBS. Однак для поїздів метро, трамваїв та автобусів оператори розділені за регіонами — De Lijn, STIB/MIVB та TEC. Бельгія розробила унікальну платіжну систему під назвою MoBIB card. Отже, для проїзду в громадському транспорті вам потрібно мати картку MoBIB.

Ось кілька прикладів вартості квитків:

квиток в одну сторону (місцевий транспорт) — 40 євро (1,9 тис. грн);

місячний абонемент (звичайна ціна) — 50 євро (2,3 тис. грн).

Вартість пального — близько 1,85 євро за літр (86 грн).

Читайте більше про інші країни в нашій статті:

Довідка Finance.ua:

У межах проєкту «Бельгійська ініціатива підтримки відновлення України» (BE-Relieve Ukraine) Бельгія надасть 150 млн євро технічної допомоги.

Бельгія накопичила найбільше заморожених активів рф: що буде з коштами.

Туристична страховка за кордон за 5 хвилин — і поліс у вас на email:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.