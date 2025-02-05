Яхту Медведчука не можуть продати: в АРМА пояснили, в чому причина — Finance.ua

Яхту Медведчука не можуть продати: в АРМА пояснили, в чому причина Сьогодні 19:30

Яхту Медведчука не можуть продати: в АРМА пояснили, в чому причина

Агентство з розшуку та менеджменту активів не може продати яхту Royal Romance колишнього народного депутата Віктора Медведчука. Це ставить під загрозу наповнення держбюджету.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

За її словами, АРМА спочатку зіштовхнулося із зняттям арешту на судно, коли вже обрало організаторів торгів — всесвітньо відомий аукціонний будинок, який був готовий реалізувати яхту та перерахувати кошти від продажу до бюджету України.

«Заблокувавши всі активи державного зрадника санкціями та отримавши рішення суду щодо арешту активу та реалізації агентством, з вересня 2024 року направлено десятки запитів про початок процедури легалізації рішення в рамках міжнародно-правової допомоги», — зауважила Дума, додавши, що за 8 місяців АРМА не отримала відповіді про те, чому не розпочато процедуру легалізації рішення українського суду в Хорватії щодо реалізації яхти.

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Потім АРМА отримало рішення ВАКС щодо заборони реалізації активів державного зрадника, які уже було реалізовано на Прозоро. На думку Думи, такі рішення створюють прецеденти і для інших активів колишнього нардепа, а саме яхти Royal Romance, продаж якої міг би принести мільярди до бюджету.

«Все це супроводжується статтями та колонками в медіа про те, чому санкційний механізм ефективніший за арешт в рамках кримінального провадження. Зокрема про це активно пише авторитетна громадська організація Transparency International Ukraine. І дійсно, ТІ активно просуває позицію інших органів щодо ефективності саме санкційного механізму: наприклад продажу таких активів в Україні через Фонд держмайна», — зауважила Дума.

Вона пояснила, що якщо яхту, що знаходиться за кордоном, реалізовувати як санкційний актив, то доведеться ділити кошти від продажу між двома країнами — Україною та Хорватією.

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«Постає риторичне питання: будемо відстоювати інтереси держави з існуючими правовими підставами повернути виведене за кордон? Чи хтось обере шлях заблокувати, а згодом ділити суми від виведених активів за кордон навпіл (у кращому випадку, залежно від міжнародних угод між країнами) замість повноцінного наповнення держбюджету? Зараз ми спостерігаємо фактично цілеспрямовану кампанію з „просуванням“ резонансного кейсу яхти Медведчука під санкції. Тобто, заблокувати можливість наповнення бюджету як в цьому, так і в поверненні інших виведених за кордон кейсів», — заявила Дума.

Нагадаємо, яхта Royal Romance отримала свідоцтво про право плавання під державним прапором України, відповідні зміни вже внесені до Міжнародної морської організації.

Окружний суд хорватського міста Спліт ухвалив рішення про скасування арешту на яхту Royal Romance колишнього народного депутата Віктора Медведчука. Вказано, що реалізація яхти Royal Romance зараз є неможливою. При цьому її вартість оцінюють мінімум у 130 млн євро.

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