«Легка розстрочка» від Sense Bank: +70% клієнтів та +125% партнерів у першому півріччі 2025 року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами
ПАРТНЕРСЬКА

«Легка розстрочка» від Sense Bank: +70% клієнтів та +125% партнерів у першому півріччі 2025 року

25
«Легка розстрочка» від Sense Bank: +70% клієнтів та +125% партнерів у першому півріччі 2025 року
«Легка розстрочка» від Sense Bank: +70% клієнтів та +125% партнерів у першому півріччі 2025 року
У першому півріччі 2025 року сервіс «Легка розстрочка» продовжив стрімко зростати й посилювати свої позиції серед роздрібних продуктів Sense Bank. У порівнянні з аналогічним періодом 2024 року кількість клієнтів, які скористалися сервісом, зросла на 70%. Такий самий приріст банк зафіксував і за кількістю оформлених угод. Обсяг продажів через «Легку розстрочку» зріс на 88%, що свідчить про зростаючий попит на зручні фінансові інструменти для планування витрат.
Один із фокусів банку — розвиток партнерської екосистеми, яка дозволяє бізнесу швидко підключати сервіс і надавати клієнтам вигідні умови оплати частинами. За перше півріччя Sense Bank залучив у розстрочку на 125% більше нових партнерів, ніж торік. Це як фізичні торгові точки, так і онлайн-магазини.
«Легка розстрочка» стала популярною завдяки поєднанню зрозумілих умов, технологічності та простоти використання — як для клієнтів, так і для бізнесу. Сервіс повністю інтегрований у цифрову платформу Sense SuperApp, що забезпечує швидке оформлення, прозору комісію та зручне управління платежами.
«Ми спостерігаємо стійке зростання за всіма ключовими показниками — від залучення нових клієнтів до збільшення обсягів продажів і розширення партнерської мережі. Це свідчить про довіру до сервісу з боку клієнтів і бізнесу. Сервіс впевнено закріпився в продуктовому портфелі банку як один із найефективніших інструментів для підтримки щоденних витрат. Ми продовжуємо інвестувати в його розвиток, цифровізацію та масштабування партнерської мережі», — зазначив Антон Коляна, керівник напряму розвитку партнерських програм Sense Bank. 
За матеріалами:
Сенс Банк
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems