Яхта Медведчука під українським прапором унеможливить спроби його адвокатів завадити її продажу — АРМА — Finance.ua
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Яхта Медведчука під українським прапором унеможливить спроби його адвокатів завадити її продажу — АРМА

Казна та Політика
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Яхта Медведчука під українським прапором унеможливить спроби його адвокатів завадити її продажу — АРМА
Яхта Медведчука під українським прапором унеможливить спроби його адвокатів завадити її продажу — АРМА
Оскільки яхта Royal Romance, що раніше належала Віктору Медведчуку, тепер вважається українським судном, попередні спроби зміни прапора, які іноді мали не цілком законний характер, більше не можуть бути здійснені.
Про це розповіла голова АРМА Олена Дума у ефірі телемарафону.
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«Будь-які дії адвокатів Медведчука, які не завжди мають законний характер і раніше були направлені на зміну прапора, вже не можуть бути вчинені. Отже, вони не зможуть унеможливити реалізацію яхти таким чином, внести неправдиві відомості або завадити проведення самого аукціону», — сказала Дума.
Арештована 92-метрова яхта Royal Romance, яка раніше належала Віктору Медведчуку, набула статус українського судна на яке поширюється юрисдикція України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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