Конфісковану яхту Медведчука продаватиме фірма з Нідерландів — Finance.ua

Конфісковану яхту Медведчука продаватиме фірма з Нідерландів Сьогодні 17:43 — Фондовий ринок

Конфісковану яхту Медведчука продаватиме фірма з Нідерландів

У вівторок, 23 квітня, конкурсна комісія розглянула заявки офіційних претендентів на реалізацію арештованої яхти Віктора Медведчука, повідомляє пресслужба АРМА. Перемогла у конкурсі компанія Troostwijk Auctions з Нідерландів.

За перемогу боролися між собою два учасники, тому що одного з трьох заявлених — Asset Reality Limited (США) не було допущено до конкурсу. Серед підстав цього рішення — невідповідність процедури порядку реалізації, яка передбачена постановою уряду, подання неповного пакету документів та з порушенням встановлених вимог.

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Члени комісії оцінювали кожного учасника в прямому ефірі, виставляючи бали за вісьмома критеріями.

В результаті оцінювання переміг нідерландський аукціонний дім Troostwijk Auctions, який отримав загальний бал 164 і середній 35,8.

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Аукціонний дім Boathouse Auctions (США) отримав загальний бал 108 і середній бал 21,6.

Протягом пʼяти робочих днів АРМА має отримати пропозицію від Troostwijk Auctions щодо заключення відповідного договору.

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