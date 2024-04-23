Конфісковану яхту Медведчука продаватиме фірма з Нідерландів — Finance.ua

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Конфісковану яхту Медведчука продаватиме фірма з Нідерландів

Фондовий ринок
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Конфісковану яхту Медведчука продаватиме фірма з Нідерландів
Конфісковану яхту Медведчука продаватиме фірма з Нідерландів
У вівторок, 23 квітня, конкурсна комісія розглянула заявки офіційних претендентів на реалізацію арештованої яхти Віктора Медведчука, повідомляє пресслужба АРМА. Перемогла у конкурсі компанія Troostwijk Auctions з Нідерландів.
За перемогу боролися між собою два учасники, тому що одного з трьох заявлених — Asset Reality Limited (США) не було допущено до конкурсу. Серед підстав цього рішення — невідповідність процедури порядку реалізації, яка передбачена постановою уряду, подання неповного пакету документів та з порушенням встановлених вимог.
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Члени комісії оцінювали кожного учасника в прямому ефірі, виставляючи бали за вісьмома критеріями.
В результаті оцінювання переміг нідерландський аукціонний дім Troostwijk Auctions, який отримав загальний бал 164 і середній 35,8.
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Аукціонний дім Boathouse Auctions (США) отримав загальний бал 108 і середній бал 21,6.
Протягом пʼяти робочих днів АРМА має отримати пропозицію від Troostwijk Auctions щодо заключення відповідного договору.
За матеріалами:
Forbes.ua
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