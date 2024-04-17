АРМА продасть кілька сотень картин з колекції Медведчука — Finance.ua

АРМА продасть кілька сотень картин з колекції Медведчука
Національне агентство з розшуку та менеджменті активів (АРМА) готує до реалізації 264 картини, що належали Віктору Медведчуку.
Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.
«АРМА готує до реалізації 264 картини зрадника-колаборанта Медведчука, арештовані та передані агентству за ухвалою суду», — йдеться в повідомленні.
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Наразі картини перебувають на тимчасовому зберіганні у Національному художньому музеї України. Частку колекції складають роботи представників Закарпатської художньої школи — Адальберта Ерделі, Йосипа Бокшая, Золтана Шолтаса. Вартість деяких картин сягає 50 тисяч доларів.
Співробітники АРМА провели повторний огляд активу, а створена конкурсна комісія незабаром виставить їх на реалізацію.
Нагадаємо, раніше АРМА ухвалило рішення виставити на реалізацію автомобіль Maybach та 20 колекційних наручних годинників екслідера забороненої в Україні ОПЗЖ Віктора Медведчука.
Кабмін 16 лютого погодив АРМА реалізацію 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сім'ї Віктора Медведчука та знаходиться у Хорватії.
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