АРМА продасть кілька сотень картин з колекції Медведчука — Finance.ua
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АРМА продасть кілька сотень картин з колекції Медведчука

Казна та Політика
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АРМА продасть кілька сотень картин з колекції Медведчука
АРМА продасть кілька сотень картин з колекції Медведчука
Національне агентство з розшуку та менеджменті активів (АРМА) готує до реалізації 264 картини, що належали Віктору Медведчуку.
Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.
«АРМА готує до реалізації 264 картини зрадника-колаборанта Медведчука, арештовані та передані агентству за ухвалою суду», — йдеться в повідомленні.
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Наразі картини перебувають на тимчасовому зберіганні у Національному художньому музеї України. Частку колекції складають роботи представників Закарпатської художньої школи — Адальберта Ерделі, Йосипа Бокшая, Золтана Шолтаса. Вартість деяких картин сягає 50 тисяч доларів.
Співробітники АРМА провели повторний огляд активу, а створена конкурсна комісія незабаром виставить їх на реалізацію.
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Нагадаємо, раніше АРМА ухвалило рішення виставити на реалізацію автомобіль Maybach та 20 колекційних наручних годинників екслідера забороненої в Україні ОПЗЖ Віктора Медведчука.
Кабмін 16 лютого погодив АРМА реалізацію 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сім'ї Віктора Медведчука та знаходиться у Хорватії.
За матеріалами:
Економічна Правда
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