АРМА продасть кілька сотень картин з колекції Медведчука — Finance.ua

АРМА продасть кілька сотень картин з колекції Медведчука Сьогодні 18:30 — Казна та Політика

АРМА продасть кілька сотень картин з колекції Медведчука

Національне агентство з розшуку та менеджменті активів (АРМА) готує до реалізації 264 картини, що належали Віктору Медведчуку.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

«АРМА готує до реалізації 264 картини зрадника-колаборанта Медведчука, арештовані та передані агентству за ухвалою суду», — йдеться в повідомленні.

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Наразі картини перебувають на тимчасовому зберіганні у Національному художньому музеї України. Частку колекції складають роботи представників Закарпатської художньої школи — Адальберта Ерделі, Йосипа Бокшая, Золтана Шолтаса. Вартість деяких картин сягає 50 тисяч доларів.

Співробітники АРМА провели повторний огляд активу, а створена конкурсна комісія незабаром виставить їх на реалізацію.

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Нагадаємо, раніше АРМА ухвалило рішення виставити на реалізацію автомобіль Maybach та 20 колекційних наручних годинників екслідера забороненої в Україні ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Кабмін 16 лютого погодив АРМА реалізацію 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сім'ї Віктора Медведчука та знаходиться у Хорватії.

Економічна Правда За матеріалами:

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