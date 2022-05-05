Cуд наклав арешт на корпоративні права і рахунки підприємств родичів Медведчука та Козака — Finance.ua

Cуд наклав арешт на корпоративні права і рахунки підприємств родичів Медведчука та Козака

Вчора 15:39 — Кримінал

Суд наклав арешт на корпоративні права та рахунки суб’єктів господарювання, що належать родичам народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака. На заарештованих рахунках перебували понад 40 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

У середу працівники ДБР провели обшуки на об’єктах, пов’язаних з родинами парламентарів. Слідчі дії відбувалися за шістьома адресами, одна з них — на Київщині, решта — на території Львівщини.

Обшуки відбувалися у межах кримінальної справи за підозрою у зловживанні владою та порушенні правил охорони або використання надр та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 364, ст. 240, ч. 2 ст. 209).

У ДБР пояснюють, що родичі Козака та Медведчука є суб’єктами кримінального провадження стосовно незаконного видобутку піску на двох кар’єрах у Львівській області.

Під час обшуку правоохоронці вилучили цінні картини, предмети антикваріату та інші коштовності. Надалі ДБР ініціює питання про накладення на них арешту та передання до Національного агентства з управління активами.

Нагадаємо, 27 квітня ДБР вже проводило обшуки на 22 об’єктах у Львівській області, які належать родичам нардепів.

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