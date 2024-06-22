Вживане авто: коли краще відмовитися від покупки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Вживане авто: коли краще відмовитися від покупки

Технології&Авто
13
Вживане авто: коли краще відмовитися від покупки
Вживане авто: коли краще відмовитися від покупки
Купівля вживаного автомобіля — це завжди ризик. Навіть якщо здається, що знайшли ідеальний варіант, існують певні «червоні прапорці», які мають насторожити.
Про основні ознаки, які вказують на те, що від такої покупки краще утриматися, пише видання «Телеграф».
Читайте також
Якщо ви побачили хоч одну із них, варто насторожитись і ще раз все перевірити. Цілком ймовірно, що така покупка не буде вигідною.
Остерігайтесь перекупників. Ці люди професійно займаються перепродажем машин, тож їхня мета — отримати максимальний прибуток. Вони можуть приховувати істинний стан транспортного засобу, аби лише здійснити вигідну угоду.
Натомість, купуючи в приватної особи, ви маєте більше шансів дізнатися правдиву історію авто.
Читайте також
Звертайте увагу на пробіг авто. Звичайно, все залежить від віку машини та її технічного стану. Проте чим більша цифра на лічильнику, тим вища ймовірність, що незабаром знадобиться серйозний і дорогий ремонт.
Уникайте автівок із пробігом понад 200 тисяч кілометрів, якщо не впевнені в бездоганному обслуговуванні і наднадійному двигуні.
Зайві функції. Здавалося б, чудово, адже можна отримати розкішну комплектацію за доступною ціною. Насправді ж численні гаджети стають додатковим навантаженням на бюджет у майбутньому.
Читайте також
Рано чи пізно вони почнуть виходити з ладу, а ремонт обійдеться недешево. Краще зосередитися на базовій комплектації, яка задовольнить основні потреби.
Перш ніж віддати гроші за вживане авто, зважте усі «за» і «проти». Скромніший, але акуратніший варіант виявиться мудрішою інвестицією, ніж преміальна машина з підводними каменями.
Нагадаємо, у I кварталі 2024 року в Україну завезли 63,1 тис. вживаних легкових автомобілів — 73% від загальної кількості.
Програма страхування автомобіля каско захищає водіїв від фінансових втрат у випадку найтиповіших транспортних проблем. Можна оформити каско на б/у авто до 10 років або ж зробити каско на нове авто. А каско на Finance.ua — це коли не потрібно шукати, вибирати і читати договори кожної страхової. Потрібно тільки залишити 1 заявку і отримати 5 пропозицій в зручній порівняльній таблиці:

Хочу оформити каско 🚗

За матеріалами:
Телеграф
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.