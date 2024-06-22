Вживане авто: коли краще відмовитися від покупки — Finance.ua

Вживане авто: коли краще відмовитися від покупки Сьогодні 02:21 — Технології&Авто

Вживане авто: коли краще відмовитися від покупки

Купівля вживаного автомобіля — це завжди ризик. Навіть якщо здається, що знайшли ідеальний варіант, існують певні «червоні прапорці», які мають насторожити.

Про основні ознаки, які вказують на те, що від такої покупки краще утриматися, пише видання «Телеграф».

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Якщо ви побачили хоч одну із них, варто насторожитись і ще раз все перевірити. Цілком ймовірно, що така покупка не буде вигідною.

Остерігайтесь перекупників. Ці люди професійно займаються перепродажем машин, тож їхня мета — отримати максимальний прибуток. Вони можуть приховувати істинний стан транспортного засобу, аби лише здійснити вигідну угоду.

Натомість, купуючи в приватної особи, ви маєте більше шансів дізнатися правдиву історію авто.

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Звертайте увагу на пробіг авто. Звичайно, все залежить від віку машини та її технічного стану. Проте чим більша цифра на лічильнику, тим вища ймовірність, що незабаром знадобиться серйозний і дорогий ремонт.

Уникайте автівок із пробігом понад 200 тисяч кілометрів, якщо не впевнені в бездоганному обслуговуванні і наднадійному двигуні.

Зайві функції. Здавалося б, чудово, адже можна отримати розкішну комплектацію за доступною ціною. Насправді ж численні гаджети стають додатковим навантаженням на бюджет у майбутньому.

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Рано чи пізно вони почнуть виходити з ладу, а ремонт обійдеться недешево. Краще зосередитися на базовій комплектації, яка задовольнить основні потреби.

Перш ніж віддати гроші за вживане авто, зважте усі «за» і «проти». Скромніший, але акуратніший варіант виявиться мудрішою інвестицією, ніж преміальна машина з підводними каменями.

Нагадаємо, у I кварталі 2024 року в Україну завезли 63,1 тис. вживаних легкових автомобілів — 73% від загальної кількості.

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