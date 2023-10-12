Висока інфляція призводить до голодування дітей в усьому світі — результати опитування — Finance.ua

Висока інфляція призводить до голодування дітей в усьому світі — результати опитування
Згідно з опитуванням 16 країн, проведеним на замовлення гуманітарної групи World Vision International, високий рівень інфляції та підвищення вартості життя сприяють голоду в усьому світі.
Про це повідомляє Reuters.
Опитування показало, що 59% опитаних батьків дуже стурбовані голодом і недоїданням дітей у їхніх сім'ях, а 46% стурбовані тим, щоб знайти гроші, щоб купити їжу.
Також було виявлено, що 37% батьків сказали, що їхні діти не отримують належного харчування щодня, а 21% сказали, що їхні діти голодували протягом останнього місяця.
У країнах з низьким рівнем доходу відсоток дітей, які лягають спати голодними, досягає 38%, а у Сполучених Штатах 18%.
«Голод є глобальною проблемою, і вона не обмежується однією країною чи частиною земної кулі», — сказав у заяві Ендрю Морлі, президент World Vision International.
Серед респондентів, які сказали, що їхні діти лягли спати голодними, 46% головною причиною назвали інфляцію та вартість життя. Наступними двома найпоширенішими причинами були низький дохід домогосподарства (39%) і недостатня увага уряду до подолання голоду (25%).
Стрімке зростання цін вплинуло на економіку в усьому світі через такі чинники, як пов’язані з пандемією збої в глобальних ланцюгах постачання та наслідки війни росії в Україні.
Серед 16 опитаних країн були Австралія, Бангладеш, Бразилія, Велика Британія, Канада, Німеччина, Японія, Мексика, Перу, Філіппіни, Південна Корея та Сполучені Штати, де Ipsos опитав близько 1000 дорослих у кожній країні. У Чаді, Демократичній Республіці Конго, Іраку та Малаві було опитано близько 500 осіб у кожній країні.
Інфляція та зростання вартості життя були найпоширенішою причиною дитячого голоду в 11 з 16 країн, досягнувши 70% у Бангладеш. Але заможні країни, такі як Канада (68%), Австралія (66%) і Великобританія (66%), також серед причин назвали зростання цін.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною