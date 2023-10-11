НБУ пояснив швидше сповільнення інфляції: що буде з цінами в Україні — Finance.ua

НБУ пояснив швидше сповільнення інфляції: що буде з цінами в Україні Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

НБУ пояснив швидше сповільнення інфляції: що буде з цінами в Україні

У вересні 2023 року споживча інфляція в річному вимірі сповільнилася до 7,1%, що суттєво нижче за липневий прогноз Національного банку Україні.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Швидше сповільнення інфляції зумовлювалося насамперед більшою пропозицією продуктів харчування, зокрема овочів та фруктів нового врожаю, а також кращими врожаями зернових та олійних, у тому числі на тлі швидшого їх збирання. Ці чинники в умовах обмежених експортних можливостей впливали на вартість як сирих, так і оброблених продуктів харчування», — пояснюють в Нацбанку.

Темпи зростання цін на сирі продукти харчування

Основний внесок у сповільнення інфляції сирих продуктів харчування мало здешевлення фруктів. Так, ціни на кавуни та виноград знижувалися завдяки збільшенню обсягів виробництва, на банани та цитрусові - внаслідок падіння зовнішніх цін.

Зростання цін на яблука сповільнилося завдяки кращому, ніж торік, урожаю. Збереження значних темпів падіння цін на овочі було зумовлено хорошими врожаями більшості їх видів завдяки сприятливим погодним умовам і нарощенню обсягів виробництва окремими регіонами.

Дешевшали крупи та борошно, відображаючи низькі експортні ціни та збільшення виробництва.

Зростання адміністративно регульованих цін

Подорожчання алкогольних напоїв вчергове пригальмувало завдяки повільнішому зростанню виробничих витрат на тлі тиску з боку тіньової пропозиції.

Мораторій на підвищення низки тарифів на житлово-комунальні послуги для населення стримував адміністративну інфляцію. Натомість дещо пришвидшилося зростання цін на транспортні послуги з огляду на відновлення здорожчання пального.

Ціни на пальне

Пальне у вересні дорожчало на тлі зростання світових цін на нафту та вичерпання запасів пального, закупленого до липневого підвищення акцизу.

Базова інфляція у вересні знизилася до 8,4% р/р із 10,0% р/р у серпні.

Подорожчання оброблених продовольчих товарів і надалі сповільнювалося (до 10,6% р/р). Така динаміка пояснюється подальшим зниженням тиску з боку витрат бізнесу насамперед на харчову сировину, оптимізацією виробничих і логістичних ланцюгів, а також поліпшенням інфляційних та курсових очікувань.

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«Споживча інфляція сповільнювалася швидше, ніж очікувалося. Базова інфляція також була дещо нижчою за прогноз НБУ, оприлюднений в Інфляційному звіті за липень. Такій ціновій динаміці сприяло розширення пропозиції продуктів харчування, а також поліпшення інфляційних і курсових очікувань. Вагому роль у стримуванні інфляційного тиску та поліпшенні очікувань мали заходи НБУ із забезпечення привабливості гривневих активів і стійкості валютного ринку», — зазначили в НБУ.

Прогноз НБУ

Під впливом зазначених чинників споживча інфляція наприкінці року буде нижчою за липневий прогноз НБУ. Проте вплив високої пропозиції окремих продуктів харчування, ймовірно, буде короткостроковим.

Для утримання помірної інфляції НБУ і надалі забезпечуватиме достатню привабливість гривневих активів та зберігатиме активну присутність на валютному ринку.

Ці та інші чинники враховуватимуться під час чергового перегляду макропрогнозу в жовтні 2023 року.

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