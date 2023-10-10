Інфляція в Україні в річному вимірі впала до 7,1% — Держстат — Finance.ua

Інфляція в Україні в річному вимірі впала до 7,1% — Держстат Сьогодні 10:43 — Нерухомість

Інфляція в Україні в річному вимірі впала до 7,1% — Держстат

Споживчі ціни в Україні у вересні 2023 року зросли на 0,5% після зниження на 1,4% у серпні та 0,6% у липні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у понеділок.

Водночас у вересні-2022 зафіксовано інфляцію 1,9%, тож у річному вимірі за підсумками вересня-2023 вона знизилася до 7,1% із 8,6% за підсумками серпня та 11,3% - за підсумками липня.

Держстат у вересні зафіксував базову інфляцію на рівні 0,9% після двох місяців її перебування на нульовому рівні.

З огляду на те, що у вересні-2022 базова інфляція становила 2,4%, у річному вимірі за підсумками вересня-2023 вона також знизилася до 8,4% із 10,0% за підсумками серпня та 12,3% - за підсумками липня.

З початку поточного року інфляція в країні становила 3,0%, базова — 4,1%, уточнив Держстат.

На споживчому ринку у вересні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,5%. Найбільше (на 9,7%) подешевшали овочі. На 5,1−0,4% знизилися ціни на фрукти, продукти переробки зернових, рис, соняшникову олію, рибу та продукти з риби. Водночас на 12,3% подорожчали яйця, на 1,3−0,5% зросли ціни на олію, цукор, м’ясо та м’ясопродукти, сало, хліб, молоко.

Читайте також НБУ покращить прогнози щодо зростання економіки та інфляції в Україні у 2023 році

Ціни на алкогольні напої й тютюнові вироби підвищилися на 0,7%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,4%.

Одяг і взуття подорожчали на 7,8%, зокрема взуття — на 8,2%, одяг — на 7,6%.

Ціни на транспорт зросли на 2,2% здебільшого через подорожчання пального та мастил на 4,9%. Водночас на 3,2% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Послуги освіти подорожчали на 9,9%, а саме середньої - на 13,9%, вищої - на 11,5%, дошкільної - на 5,4%.

Як повідомлялося, наприкінці липня Нацбанк України знову поліпшив прогноз інфляції на цей рік із 14,8% до 10,6%, проте минулого тижня заявив про плани щодо подальшого його перегляду в бік зниження.

У 2022 році інфляція зросла до 26,6% із 10% 2021 року, базова інфляція — до 22,6% із 7,9%.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.