У Мінекономіки назвали чинники, що впливають на інфляцію — Finance.ua

У Мінекономіки назвали чинники, що впливають на інфляцію Сьогодні 20:01 — Казна та Політика

У Мінекономіки назвали чинники, що впливають на інфляцію

На рівень інфляції в Україні головним чином впливає скорочення попиту з боку населення. Збільшення пропозиції влітку призвело до падіння цін.

Про це свідчить Огляд інфляції Мінекономіки

Як зазначається в огляді, у серпні 2023 року завдяки суттєвому надходженню на ринок нового врожаю за відносної незмінності інших чинників відбулося падіння внутрішніх цін (на 1,4%). Це забезпечило повернення темпів річної інфляції до однозначних чисел — 8,6%.

«Можна вважати, що після перших місяців війни умови формування споживчих цін стабілізувалися, і наразі визначаються переважно наслідками падіння сукупного попиту та фактично збереженням превалювання дії цього чинника над іншими», — вважають у міністерстві.

За даними Мінекономіки до цього додається фіксація тарифів на комунальні послуги та регулювання цін на деякі товари. На ціни також впливає стабільний курс гривні , забезпечений обмеженнями НБУ та значною фінансовою допомогою від зовнішніх партнерів.

«Унаслідок цього, по-перше, практично нівелюється ймовірний тиск зовнішніх цін, по-друге, не настільки відчутним є тиск вартісної складової в цінах виробників (що є максимально чутливою до наслідків руйнації інфраструктури) на споживчі ціни, і, по-третє, не формуються чинники штучного ажіотажу щоразу, коли перманентно виникають шокові ситуації на деяких сегментах ринку», — додали в міністерстві.

За даними Мінекономіки, упродовж серпня динаміка споживчих цін формувалася переважно суто сезонними чинниками пропозиції на фоні стабільності обмінного курсу гривні та відсутності значущих шоків за будь-якими напрямами впливу, у т.ч. і адміністративного походження.

«Наразі очікується збереження впливу достатніх обсягів пропозиції в сегменті продовольчих товарів на тлі певного ситуативного сезонного зростання попиту в деяких сегментах, що, у будь-якому випадку, не матиме практичного впливу на загальний тренд сповільнення річного темпу інфляції», — йдеться в огляді.

Інфляція в серпні

Як зазначили в Мінекономіки, у серпні 2023 року другий місяць поспіль на споживчому ринку спостерігалася дефляційна тенденція: за даними Держстату ціни знизилися на 1,4% (у попередньому місяці - на 0,6%), що стало найбільшим зниженням цін за 20 років (більше, ніж цього місяця, ціни знижувалися лише в серпні 2003 року — на 1,7%).

А загальний темп з початку року скоротився до рівня максимально наближеного до показників інфляційної динаміки та цілей мирного часу (в цілому за вісім місяців 2023 року ціни зросли лише на 2,5%, а річні темпи уповільнилися до однозначних чисел — 8,6%).

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Такі темпи інфляції залишаються не тільки співставними, але й суттєво нижчими, ніж у деяких європейських країнах, чиї економіки не зазнають жодних шоків війни (за даними Євростату в серпні ц.р. споживча інфляція в річному обчисленні в Угорщині становила 14,2%, Чехії - 10,1%, Словаччині - 9,6%).

«Тобто за час війни, незважаючи на перманентні руйнівні шоки внаслідок збройної російської агресії, економіка України фактично стабілізувала систему внутрішніх та зовнішніх стосунків між суб'єктами економічної діяльності, у т.ч. це стосується і динаміки споживчих цін», — йдеться в огляді.

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