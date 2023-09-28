Які продукти та послуги в Україні подорожчали найбільше внаслідок інфляції — Finance.ua

Які продукти та послуги в Україні подорожчали найбільше внаслідок інфляції Сьогодні 20:00 — Особисті фінанси

Які продукти та послуги в Україні подорожчали найбільше внаслідок інфляції

Згідно з даними, опублікованими на сайті Державної служби статистики України, у липні 2023 року інфляція сповільнилась до 11,3%, що на 1,5% нижче за червневий показник і на 4% за травневий.

Водночас за останніми даними Держстату за рік показник інфляції сягнув 8,6%. Для порівняння, у 2022 році інфляція на споживчому ринку становила 26,6%.

Як змінилася ситуація у порівнянні з 2022 роком та на які продукти, товари та послуги ціни збільшились за останній рік розповідаємо далі у матеріалі.

На скільки піднялися ціни у 2022 році

Згідно з офіційною інформацією на сайті Державної служби статистики України, у 2022 (у порівнянні з груднем 2021 року) ціни на товари й послуги зросли на:

— 31,8% (вартість та обслуговування автотранспорту);

— 26,6% (харчові продукти й безалкогольні напої);

— 17,4% (алкогольні напої та тютюнові вироби);

— 16,1% (предмети домашнього вжитку, побутова техніка та утримання житла);

— 14,1% (освітні послуги);

— 10,9% (ціни у сфері відпочинку та культури);

— 5,1% (вартість житла, води, електроенергії, газу та інших видів пального).

Рівень інфляції та ціни у 2023 році

Сповільнення рівня інфляції до 8,6% не скасовує здорожчання вартості товарів та послуг. Так, у серпні (відносно цін серпня 2022 року) ціни зросли на:

— ресторани та готелі (18,0%);

— тютюнові вироби (17,4%);

— житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива (14,2%);

— охорону здоров’я (11,5%);

— освіту (9,8%);

— харчові продукти та безалкогольні напої (8,4%);

— алкогольні напої (7,4%);

— побутову техніку та речі домашнього вжитку (7,0%);

— зв'язок (5,2"%);

— транспорт та його обслуговування (4,2%);

— відпочинок та культуру (3,7%).

Водночас на одяг та взуття ціни, навпаки, знизились на 1,2%.

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