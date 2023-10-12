Інфляція у 2023 році не перевищуватиме 8−9%, — прем'єр Сьогодні 17:02

Інфляція у 2023 році не перевищуватиме 8−9%, — прем'єр

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль переконаний, що у 2023 році інфляція не перевищуватиме 8−9%.

Про це він сказав на Київському міжнародному економічному форумі, передає кореспондент Укрінформу.

«Нам вдалося у 2023 році розвернути ситуацію і ми маємо інфляцію на рівні 8−9%. По року будемо бачити, але я переконаний, що вона не буде вищою. Ми маємо 40 мільярдів золотовалютних запасів у резерві. Це рекорд у нашій історії. Дефіцит бюджету все ще залишається 20%, але ми знайшли, як його компенсувати», — заявив Шмигаль.

За його словами, якщо торік міжнародні партнери надали Україні 32 млрд дол. грантів та пільгових кредитів, то цього року очікується отримати 42 млрд дол. прямого бюджетного фінансування — це без військової підтримки та без інших гуманітарних внесків від країн-парнерів.

«Ми розуміємо, що цього року ми отримаємо зростання ВВП у межах 3 і більше відсотків. Ми над цим працюємо спільно, щоб так і відбулося. Спостерігаємо поступове відновлення темпів виробництва», — сказав прем'єр-міністр.

Він також нагадав, що торік падіння економіки становило майже 30%, Україна втратила 35% імпорту, інфляція була на рівні 26%, виробництво впало майже на 37%, дефіцит бюджету сягав майже 20%.

Довідка Finance.ua:

наприкінці липня Нацбанк України знову поліпшив прогноз інфляції на цей рік із 14,8% до 10,6%, проте минулого тижня заявив про плани щодо подальшого його перегляду в бік зниження;

у 2022 році інфляція зросла до 26,6% із 10% 2021 року, базова інфляція — до 22,6% із 7,9%.



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Укрінформ За матеріалами:

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