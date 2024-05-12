Втома від допомоги: майже половина людей у світі вважають західну допомогу Україні достатньою — Finance.ua

Втома від допомоги: майже половина людей у світі вважають західну допомогу Україні достатньою Сьогодні 20:04 — Світ

Втома від допомоги: майже половина людей у світі вважають західну допомогу Україні достатньою

На думку 34% людей у 52 країнах світу, допомога Україні з боку США, ЄС та НАТО під час російського вторгнення була недостатньою.

Про це стало відомо з даних Індексу сприйняття демократії 2024 року.

Водночас, майже половина (46%) опитаних переконані, що США, ЄС та НАТО зробили достатньо для допомоги Україні, а 19% вважають, що зробили надто багато.

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Як зазначають автори дослідження, відчуття, що для допомоги Україні зроблено «надто мало», знижується, а частка тих, хто сказав, що зроблено «надто багато», зростає.

Ця «втома від допомоги» особливо поширена в Німеччині, де зараз є 40% респондентів, які кажуть, що «надто багато» було зроблено для допомоги Україні - найвищий показник серед усіх опитаних країн. За нею слідують Китай (37%), Австрія (37%) та Угорщина (31%).

Опитування було проведено у 52 країнах світу серед 63 тисяч респондентів.

Нагадаємо, за даними експертів Центру економічної стратегії, іноземна фінансова допомога у квітні відчутно скоротилася після рекордних надходжень у березні.

Довідка Finance.ua:

народний депутат Данило Гетманцев назвав суму, яку Україна витрачає на війну. Йдеться про приблизно 2 трлн гривень на рік;

Гетманцев також заявляв, що українцям слід більше розраховувати на себе у 2025 році, оскільки міжнародна допомога хоч і не завершиться, але буде меншою.



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