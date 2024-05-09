Угорщина проти створення фонду НАТО на $100 мільярдів для допомоги Україні — Finance.ua

Угорщина проти створення фонду НАТО на $100 мільярдів для допомоги Україні Сьогодні 16:46 — Казна та Політика

Угорщина проти створення фонду НАТО на $100 мільярдів для допомоги Україні

Угорщина не братиме участі у створенні пʼятирічного пакета допомоги Україні на $100 мільярдів від НАТО, заявив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто і назвав цей план «божевільною місією».

Про це передає Reuters.

«Угорщина залишатиметься осторонь божевільної місії НАТО, незважаючи на весь тиск», — сказав міністр.

Також Петер Сіярто підтвердив, що угорський уряд і раніше виступав проти створення фонду НАТО для допомоги України протягом пʼяти років.

На початку квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг запропонував країнам Альянсу створити фонд внесків для України на $100 мільярдів.

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План полягає в тому, що НАТО візьметься за деяку координаційну роботу від спеціальної коаліції під керівництвом США, відомої як «група Рамштайн», яка координує поставки зброї в Україну приблизно із 50 країн.

Цей крок спрямований частково на захист від будь-якого скорочення підтримки США у разі, якщо Дональд Трамп повернеться в Білий дім.

theБабель За матеріалами:

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