Угорщина проти створення фонду НАТО на $100 мільярдів для допомоги Україні — Finance.ua
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Угорщина проти створення фонду НАТО на $100 мільярдів для допомоги Україні

Казна та Політика
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Угорщина проти створення фонду НАТО на $100 мільярдів для допомоги Україні
Угорщина проти створення фонду НАТО на $100 мільярдів для допомоги Україні
Угорщина не братиме участі у створенні пʼятирічного пакета допомоги Україні на $100 мільярдів від НАТО, заявив міністр закордонних справ країни Петер Сіярто і назвав цей план «божевільною місією».
Про це передає Reuters.
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«Угорщина залишатиметься осторонь божевільної місії НАТО, незважаючи на весь тиск», — сказав міністр.
Також Петер Сіярто підтвердив, що угорський уряд і раніше виступав проти створення фонду НАТО для допомоги України протягом пʼяти років.
На початку квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг запропонував країнам Альянсу створити фонд внесків для України на $100 мільярдів.
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План полягає в тому, що НАТО візьметься за деяку координаційну роботу від спеціальної коаліції під керівництвом США, відомої як «група Рамштайн», яка координує поставки зброї в Україну приблизно із 50 країн.
Цей крок спрямований частково на захист від будь-якого скорочення підтримки США у разі, якщо Дональд Трамп повернеться в Білий дім.
За матеріалами:
theБабель
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