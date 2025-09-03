Все менше людей з Польщі їдуть в Німеччину на заробітки: чому так Сьогодні 17:25

Все менше людей з Польщі їдуть в Німеччину на заробітки: чому так

Минулого року до Німеччини приїхало менше поляків, ніж виїхало. Така ситуація сталася вперше з часів падіння Берлінської стіни в 1989 році. Однією з причин британське видання називає динамічне економічне зростання Польщі, пише inpoland.

У 2024 році до Німеччини прибуло 76 320 поляків, а виїхало 88 388, що становить різниця у 12 068 осіб. З моменту вступу Польщі до Європейського Союзу у 2004 році до Німеччини переїхало понад 2,5 мільйона поляків, що в середньому становить понад 120 тис. осіб на рік.

Причини

Головними причинами такої ситуації експерти називають тугу за домівкою, тривалу економічну кризу в Німеччині, зростання польської економіки, розчарування німецькою бюрократією та жорсткістю соціальної системи, а також урядові програми в Польщі.

Анджей Калюжа з Німецького інституту польських справ у Дармштадті підтвердив, що «наразі не так багато факторів приваблюють поляків до Німеччини». Він зазначив, що у Польщі досить низьке безробіття, тому роботу знайти не складно.

Зарплати

Також експерт звернув увагу на зарплати: попри те, що заробітки в Німеччині все ж вище, проте і проживання в Німеччині дорожче.

Як зазначає Times, попри те, що зарплата кваліфікованого працівника у Варшаві трохи нижча, ніж у Берліні, житло, харчування та догляд за дітьми залишаються дешевшими у столиці Польщі.

Як було

За підрахунками 2004 року, середня річна зарплата в Німеччині становила приблизно 30 000 євро, порівняно з 6 000 євро в Польщі.

Наразі ситуація змінилася: середня річна зарплата в Німеччині на рівні 48 тис. євро, а в Польщі майже 25 тис. євро. Тобто розрив значно скоротився.

Довідка Finance.ua:

