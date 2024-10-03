Вплив санкцій: експорт російських алмазів до Індії впав більш ніж на 20% — Finance.ua
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Вплив санкцій: експорт російських алмазів до Індії впав більш ніж на 20%

Світ
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Вплив санкцій: експорт російських алмазів до Індії впав більш ніж на 20%
Вплив санкцій: експорт російських алмазів до Індії впав більш ніж на 20%
Зусилля західних країн щодо підриву доходів росії позначилися на експорті російських алмазів. Нині санкції проти російської нафти дозволили Індії стати одним із головних її покупців, водночас обійти алмазне ембарго найбільший у світі центр їхньої обробки не може.
Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на The Wall Street Journal.
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Підготовлена ​​країнами G7 заборона на прямий імпорт алмазів з росії почала діяти з січня, згодом протягом року поступово запроваджувалися ембарго на їх обіг. Зокрема, з 1 березня почали діяти обмеження щодо закупівлі у третіх країн. До них потрапляє Індія, якою проходить понад 90% алмазів, що видобуваються у світі; туди ж прямувала і значна частина експорту «Алросы».
Перші результати обмежень стали видно у статистиці Індії за II квартал цього року: імпорт необроблених алмазів із росії впав більш ніж на 20% проти аналогічного періоду 2023 року.
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Раніше багато каменів під час постачання в інші країни описувалися як індійські, тому що вони піддаються обробці у вигляді полірування чи огранювання в Індії. Але підготовлені G7 обмежувальні заходи покликані домагатися ідентифікації алмазів. Передбачається, що повністю система відстеження необроблених алмазів має запрацювати з 1 вересня, тому очікується подальше падіння російських постачань до Індії. Європейські дипломати запевнили, що маркуватиметься «від 80% до 90% алмазів у світі», що дозволить як оптовим, так і роздрібним торговцям миттєво відокремлювати легальні алмази від нелегальних.
У 2022 році експорт алмазів приніс росії понад $4 млрд.
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США запровадили санкції проти російських алмазів та «Алросы», частка якої на світовому ринку необроблених алмазів займає близько 30%, невдовзі після вторгнення росії в Україну, а Євросоюз — з 2024 року. Основні клієнти в США почали відмовлятися від алмазів російського походження вже за кілька місяців після початку війни, розповів Хітеш Пател, виконавчий директор Dharmanandan Diamonds, одного з найбільших індійських експортерів. Продажі його компанії в США скоротилися вдвічі за минулі три роки.
Індійські компанії відмовляються працювати з росією, побоюючись негативної реакції з боку урядів, котрі запровадили санкції проти неї, розповіли представники бізнесу в Сураті, одному з найбільших центрів країни з обробки алмазів.
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